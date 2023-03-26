UBA季軍賽／少主將陳將双 為何世新反而大爆發(影音)
111學年度UBA大專籃球聯賽男子組季軍戰，世新大學主力陳將双在第三節扭傷腳踝，賽後教練團證實，陳將双右腳踝腫脹，甚至無法走路，接下來會帶他去醫院照X光，並讓他充分休息。
記者廖聿偉/台北報導
前日的關鍵4強賽，世新大學投籃命中率奇低，整場不到3成，今季軍賽上半場手感同樣低迷，半場全隊只拿下25分，第三節還一度落後達16分，表現荒腔走板。未料主將陳將双在第三節中段因傷退場後，世新大學反而脫胎換骨，一波17：0的猛攻，翻轉戰局，上演奇蹟逆轉。
本場比賽張俊生11投1中，只拿下2分，陳將双僅出賽20分鐘、貢獻11分，為何世新大學反而能打出煥然一新的球風?主帥何正峰認為，「陳將双退場後，我們採取第二套陣容，加大防守圈，不輕易放對手投外線，且切斷傳球路線，收到成效。」
台師大主帥李秉鴻認為，「陳將双和張俊生退場後，球員找不到防守重心、專注力下降，守不住也連帶影響進攻表現，才會遇到亂流。」
雖然世新最終保住季軍，但對於昔日「最強高中生」陳將双而言，大學菜鳥年無疑是受到挫敗，何正峰說，「成長須付出代價，陳將双太習慣倚賴個人能力進攻，因為太想贏，想要幫助球隊得分，反而忽略了團隊合作，同樣的狀況也出現在張俊生身上，經過本學年度的教訓，未來在踏上小巨蛋舞台，定能更加成長。」
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