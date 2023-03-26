幹細胞精準治療　運動醫學領域再進化

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運動傷害未能妥善治療 可能斷送職業生涯一般人如果手腕肌腱發炎，只要休息幾天、看醫生吃藥就能稍微恢復，對工作或生活並無太大影響；但如果是職業運動員的手腕肌腱發炎，就可能暫時無法上場比賽，又必須接受許多治療和復健，開刀後更需要時間恢復。倘若復原狀況不佳而造成運動表現衰退，就得被迫暫別賽場，甚至直接斷送職業運動生涯。
為了讓受傷的運動員儘速恢復，運動醫學扮演了相當重要的角色。運動醫學屬於復健醫學的次專科，範疇包含研究體適能，以及防止、處理和運動鍛鍊相關的創傷，舉凡關節內的軟骨、韌帶、肌腱、半月軟骨等特殊組織發生的運動傷害，運動醫學都能夠提供相關的治療。
臨床上常見的治療方案包含藥物、縫合、針刺理療、體外衝擊波等，通常就已能夠適度幫助恢復，但如果傷勢嚴重到必須開刀，就需要許多時間來復原。僅管現代醫學已能進行微創手術，但傷患在術後仍必須面臨漫長的復健及恢復期，更有產生併發症的疑慮。
運動醫學＋幹細胞療法 可幫助縮短恢復期在國內外運動賽事中，我們經常看見選手因受傷而被迫暫別運動賽事的例子。2011年，台灣棒球好手高國輝在參加美國大聯盟明星表演賽時，因滑壘造成腳踝脫臼、小腿骨折，於是整個球季都無法上場；前美國職業籃球休士頓火箭隊中鋒姚明因多次受傷而影響出賽，最後也在2011年宣布退休，結束了他的職業球員生涯。
根據統計，足球運動是創傷發生率最高的運動項目之一，包含肌肉拉傷、肌腱受損等，對於球員都有莫大的負面影響。葡萄牙足球國家隊隊長C羅也曾在2016年賽後被確診肌肉纖維撕裂，嚴重程度恐讓他難以再度出賽，但他接受了「間質幹細胞療法」，後來不僅順利康復、迅速回到了球場，更攀上他個人足球生涯的巔峰。
修復受損組織、調節免疫功能 間質幹細胞好處多間質幹細胞能幫助肌腱癒合，透過旁分泌效用調控發炎反應，還可減少細胞凋亡、促進關節內細胞新生，進一步修補受損軟骨組織。因此，若經由醫師評估允許，接受「間質幹細胞療法」可加速復原，找出潛藏在身體裡的損傷細胞來修復，加上免疫調節功可幫助提升免疫力，都能幫助縮短復健期、延長運動生涯。美國匹茲堡醫院骨科醫師Dr.JimBradley擅長以富血小板血漿（Platelet-richplasma，PRP）治療職業運動員的關節及韌帶損傷，他曾表示「間質幹細胞療法」是一種短期且高效的修復方案，也是體壇史上最令人振奮的醫療新突破。
毫無疑問地，幹細胞療法是運動醫學的必要趨勢。隨著台灣衛福部相關法規陸續開放，細胞治療技術得以銜接新藥，對於傷患也是一項醫療新選澤。提醒讀者，運動醫學的治療對象並不限於運動員，骨骼破裂、肌腱韌帶損傷也並不只會在運動時發生，若平時不慎碰撞跌倒而導致行動不便，就應儘速接受相關治療，若希望接受幹細胞療法，則建議前往合法的醫療院所諮詢。
展望未來，期許細胞治療技術持續進步，除了照護運動族群，也因應高齡化時代到來，不僅彌補銀髮族的照護缺口，更要嘉惠更多社會大眾！
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57087
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