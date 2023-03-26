多位歐洲元首將相繼訪中　外媒：憂中俄關係太密切

中國國家主席習近平訪問俄羅斯之後，歐洲多國領導人陸續宣布將出訪中國，包含西班牙總理、法國總統馬克宏與歐洲執委主席等，另外新加坡總理李顯龍、馬來西亞首相安華也將在參加博鰲論壇後訪問北京。外媒認為，這些領導人擔心中俄關係過於密切，因此有意與中國將溝通對話聚焦於俄烏安全與貿易上。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國國家主席習近平本月20日至22日應蒲亭之邀對俄羅斯進行國事訪問，政治新聞媒體「政治報」（Politico Europe）分析指出，歐洲多國領導人選擇在習近平返回中國後造訪，一方面是希望向中方溝通歐洲與俄烏的貿易問題、安全問題，另一方面則擔心北京與莫斯科走得太近，正急於穩住對中關係。
中國海南省舉行的博鰲亞洲論壇邀請多國元首前往，西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）表示將應習近平邀請出席論壇，並在3月30日至31日進行國事訪問，與中方討論俄烏衝突與和平方案。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也宣布在4月4日會一起訪中，期間將敦促習近平向俄羅斯施壓，以期結束俄烏戰爭，盧森堡首相貝泰爾（Xavier Bettel）則呼籲歐盟繼續與北京接觸，以拉近與中國的距離。
報導提到，歐盟對於是否該向中國採取「新態度」未能達成共識，馬克宏在歐盟一次非公開會議上，曾促請歐盟領導人們要更加努力阻止中國加深對俄羅斯「全面入侵」的支持。