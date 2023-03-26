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AcQUA源少年唱到一半衝下台自拍！FEniX助陣大跳嗨炸舞台

▲AcQUA源少年、FEniX兩大天團合體大跳《Fire Fighter》，現場還跟台下歌迷來張大合照，互動寵粉又可愛。（圖／記者陳思誼攝影）
▲AcQUA源少年、FEniX兩大天團合體大跳《Fire Fighter》，現場還跟台下歌迷來張大合照，互動寵粉又可愛。（圖／記者陳思誼攝影）

記者詹鎰睿/綜合報導

AcQUA源少年今（26）日舉辦「AcQUA『源』2023 LIVE音樂會」第2天，延續昨天的好氣勢，5位團員們誠意十足，一開場就展現活潑又充滿熱血的表演，化身白馬王子唱跳出道歌曲《水星座AcQUArius》讓台下尖叫連連。更驚喜的是，還特別邀請FEniX一起合跳《Fire Fighter》也是兩大團體首度合作，使得信義劇場Legacy MAX現場嗨到爆炸。

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AcQUA源少年演唱會第2天，李秉諭、林毓家就和演唱會特別嘉賓FEniX一起大跳《Fire Fighter》，也是昔日節目好戰友的兩大天團首度合作。李秉諭、林毓家作為團內的舞蹈擔當，各種舞風都難不倒，這次能和FEniX一起跳舞，他們超級開心，也從哥哥身上學到性感又成熟的神情與動作，讓台下眾多歌迷嗨到不行

此外，AcQUA源少年也帶來《原子少年》節目時期的歌曲《小丑的制服》、《Little Bomb》，在邪魅與酷帥兩種不同的演出風格，再搭配舞台聲光效果下，讓歌迷們相當興奮與感動，親眼見證少年們的蛻變與成長。一唱到《My Only》時，全體團員更突然衝下台與粉絲們擊掌、握手、甚至拿起手機一起拍照，展現滿滿的誠意與親和力，讓許多幸運的粉絲為之瘋狂。

▲AcQUA源少年一開場就化身白馬王子，展現滿滿誠意。（圖／記者陳思誼攝影）
▲AcQUA源少年一開場就化身白馬王子，展現滿滿誠意。（圖／記者陳思誼攝影）
再來5名團員們也精心編排個人solo演出，其中，須弘道用吉他深情彈唱小賈斯汀Justin Bieber的《Love Yourself》，也是他第一次在舞台上自彈自唱，還因此練到手指長繭；黃莑茗則是用吉他彈唱自創歌曲《A Long Stay》，他透露這首歌是他之前在校園等待拍攝時寫出的歌曲，不僅結合校園元素，還傳達出對於家人、朋友、粉絲們一路上的支持與陪伴，感謝大家陪他一起成長蛻變，一步一步實現夢想。

盧佾暘則延續著這股浪漫氛圍，與四位女舞者一起演唱韋禮安的《女孩》，向來個性內向的他，這次風格大突破，跟女舞者們有親密搭肩、牽手舞蹈的互動，羨煞台下大批歌迷；林毓家的舞蹈加入學妹暗戀學長俏皮互動的可愛劇情，俐落帥氣的舞蹈相當酷帥；李秉諭與木炭老師合跳雙人舞，化身為舉手投足充滿性感魅力的男人，從椅子一躍而上，隨後又翻到桌子、地板上舞蹈一氣呵成，驚豔全場。

來到最後的安可曲，AcQUA源少年無預警拋出驚喜，演唱即將發表的全新單曲《Mmm...嗯》，讓歌迷們意猶未盡，等到演唱會結束後，台下歌迷們都在敲碗AcQUA源少年，以後能再多多舉辦演唱會。AcQUA源少年透露，再結束這兩天的演唱會後，要和家人們好好吃一頓飯，慶祝演場會順利落幕。

▲FEniX擔任這次演唱會嘉賓，為昔日的好戰友們助陣，一起嗨炸整座舞台。（圖／記者陳思誼攝影）
▲FEniX擔任這次演唱會嘉賓，為昔日的好戰友們助陣，一起嗨炸整座舞台。（圖／記者陳思誼攝影）

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