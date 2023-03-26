AcQUA源少年唱到一半衝下台自拍！FEniX助陣大跳嗨炸舞台

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此外，AcQUA源少年也帶來《原子少年》節目時期的歌曲《小丑的制服》、《Little Bomb》，在邪魅與酷帥兩種不同的演出風格，再搭配舞台聲光效果下，讓歌迷們相當興奮與感動，親眼見證少年們的蛻變與成長。一唱到《My Only》時，全體團員更突然衝下台與粉絲們擊掌、握手、甚至拿起手機一起拍照，展現滿滿的誠意與親和力，讓許多幸運的粉絲為之瘋狂。
再來5名團員們也精心編排個人solo演出，其中，須弘道用吉他深情彈唱小賈斯汀Justin Bieber的《Love Yourself》，也是他第一次在舞台上自彈自唱，還因此練到手指長繭；黃莑茗則是用吉他彈唱自創歌曲《A Long Stay》，他透露這首歌是他之前在校園等待拍攝時寫出的歌曲，不僅結合校園元素，還傳達出對於家人、朋友、粉絲們一路上的支持與陪伴，感謝大家陪他一起成長蛻變，一步一步實現夢想。
盧佾暘則延續著這股浪漫氛圍，與四位女舞者一起演唱韋禮安的《女孩》，向來個性內向的他，這次風格大突破，跟女舞者們有親密搭肩、牽手舞蹈的互動，羨煞台下大批歌迷；林毓家的舞蹈加入學妹暗戀學長俏皮互動的可愛劇情，俐落帥氣的舞蹈相當酷帥；李秉諭與木炭老師合跳雙人舞，化身為舉手投足充滿性感魅力的男人，從椅子一躍而上，隨後又翻到桌子、地板上舞蹈一氣呵成，驚豔全場。
來到最後的安可曲，AcQUA源少年無預警拋出驚喜，演唱即將發表的全新單曲《Mmm...嗯》，讓歌迷們意猶未盡，等到演唱會結束後，台下歌迷們都在敲碗AcQUA源少年，以後能再多多舉辦演唱會。AcQUA源少年透露，再結束這兩天的演唱會後，要和家人們好好吃一頓飯，慶祝演場會順利落幕。