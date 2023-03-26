子瑜問《還魂》李宰旭「這問題」 被要求示範親親真害羞
韓劇《還魂》男主角李宰旭二度訪台，今（26日）晚在「DSpace元動空間」舉辦粉絲見面會，李宰旭場上帶來歌曲表演、回答粉絲問題來者不拒，其中一位名為子瑜的粉絲，詢問偶像：「如何度過低潮期？」李宰旭的答案出乎意料；場上期間還選出夯劇《還魂》的3個名場景，李宰旭甚至被拱「示範吻戲」，讓他哭笑不得。
記者陳雅蘭/台北報導
李宰旭見面會上帶來《Every day,Every Moment》、《Tomboy》等曲表演之外，還有「LEE JAE WOOK's TMI」訪談、粉絲提問等環節，有人詢問「拍攝印象深刻的事」，李宰旭就說：「在拍片現場，工作人員會說『宰旭哥我們要走了』，結果我就跟大家說：『好的再見』，然後我真的就離場了！」李宰旭解釋工作人員是指移動到下個拍攝地點，搞笑的誤會連他本人都覺得荒唐。
其中有一位名為子瑜的粉絲提問：「低潮會做什麼事？如何獲得正能量？」李宰旭就說：「我心情不好的時候，會一直對周邊的人開玩笑、鬧他們，但畢竟我是藝人，所以大家都會拍手捧場、假裝好笑，會回說『做得好』、『你好棒』，通常這樣我心情就會變好，很神奇！」此外，李宰旭自認個性樂觀，最喜歡自己在《天氣好的話，我會去找你》裡飾演的「李章宇」，認為角色正面的態度與他十分相似。
見面會還有「LEE JAE WOOK'S BEST MOMENT」環節，將選出《還魂：光與影》3個名場景，獲得高票第一名的，就是他跟高允貞確認彼此心意的深吻橋段，2人接吻的畫面在後方大螢幕重現後，台下粉絲紛紛要求李宰旭「示範一次」，甚至提議他跟申承浩「男男吻」，令李宰旭崩潰大喊：「這要怎麼給你們看啦！我真的很好奇要怎麼表演給你們看？」笑翻全場。