T1／中信魔術數字「M1」　光哥：我們不會挑季後賽對手

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今天中信上下半場啟用不同的陣容，明顯是在嘗試新組合，李逸驊表示，確實有想過要趁這幾場讓球隊進行調適，給老將多休息、並且讓年輕球員多去磨練，以在季後賽前找出最佳隊形。
「不過今天下半場被對手追趕上來後，年輕球員不知道該怎麼去應對，還是要靠大房東。這也是他們年輕球員要去學習的，季後賽不能太依賴這些老將，要想辦法自己去解決問題。」李逸驊透露，今天曾文鼎本來沒打算要上的，但由於小老弟們穩定性不夠，還是要他上來「拆彈」穩定軍心。
「再贏一場，我們就能封王，球隊不會去特別去挑對手打季後賽。而是希望憑藉剩下的賽事，來調整不同陣容，所以我們每一場都會認真打。」李逸驊說，他們接下來會在輪換和戰術上做出調整，希望在季後賽前，找出最強的取勝之道。
另外，光哥也認為今年洋將不同於去年，是比較歐陸球風的團隊型球員，確實讓整體戰力提升很多，將會是球隊的優勢。「去年洋將很美式，自己能砍很多分，但對團隊不一定是最好的。這一季我們讓歐洲洋將進來，例行賽讓年輕球員跟他們學習、成長，對我們球隊幫助更大。」
而本季場均可得到27.1分8籃板4.7助攻的外籍搖擺人金恩，球風強硬、可打多個位置，是否可能成為爭冠的最後一塊拼圖呢？李逸驊笑著表示：「我們沒有要求他一定要做到什麼，但他很聰明，會判讀場上的形勢來改變自己的比賽。之前，我們這個位置的洋將都太溫和了，他比較兇一點，可以靠爛仗去取分。」