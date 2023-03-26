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大亞旺萊馬拉松　奧運國手參賽、標槍好手黃士峰當頒獎官

▲董事長沈尚弘（左二）、市長黃偉哲（右2）也出席大亞旺萊馬拉松。官方提供
▲董事長沈尚弘（左二）、市長黃偉哲（右2）也出席大亞旺萊馬拉松。官方提供

運動中心/綜合報導


結合在地特色的「2023大亞旺萊馬拉松」今早6點於臺南關廟正式開跑，不僅前奧運國手許玉芳來共襄盛舉，連標槍好手黃士峰也來擔任嘉賓，頒獎給參賽者、分享喜悅。黃士峰說，「馬拉松是意志力的考驗，能完賽並不容易，所以看到參賽者努力不懈，也給我很多正能量。」

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▲標槍國手黃士峰幫完賽選手配戴獎牌。官方提供
▲標槍國手黃士峰幫完賽選手配戴獎牌。官方提供
本賽事的跑友臥虎藏龍，其中42K大亞旺萊組女子組由跑者劉素雅以3小時25分鐘25秒完賽。她表示，「當初因為同事有憂鬱症，所以相約一起運動，沒想到一試成主顧，愛上慢跑。近幾年開始規律訓練，成績也突飛猛進，賽前就很有信心能拿下第一。」劉素雅也鼓勵初學者，「其實我第一次跑完全馬被嚇到，因為過程中很艱辛、困難，因此抱持著享受的心情跑步，過程中欣賞風景，與自己對話，就能越跑越遠。」

▲黃士峰、許玉芳共襄盛舉。官方提供
▲黃士峰、許玉芳共襄盛舉。官方提供
大亞旺萊馬拉松近年已成為台南第二大型的馬拉松賽事，今年共吸引逾5000名跑者參賽，創下歷年新高，不僅為週邊帶來經濟效應，更帶動周邊的運動氛圍；而比賽分為42K大亞旺萊組(1001人)、30K大亞觀景組(214人)、大亞半馬組21K (718人)、14K大亞彩繪組(644人)，以及7K大亞健康組(2578人)，其中大亞集團在董事長沈尚弘帶領下，不僅員工們共襄盛舉，更喊出「Team Tomorrow」的 口號。

49歲的許玉芳雖已經卸下選手身分，但仍維持運動習慣，本次也參賽小試身手，她表示，「之前去日本比賽，在因緣際會下認識董事長，因此也來力挺。實際跑完後，覺得活動辦得很棒，在地居民自發性地集結為跑友加油，沿路的補給豐富，風景也很漂亮，是國內數一數二的優質賽事。」

「Team Tomorrow」是本次「2023大亞旺萊馬拉松」的口號，董事長沈尚弘透露， 「馬拉松就是一個向前看的運動，因為大亞集團本身是做綠能的，我們都在為了地球環境而努力，所以希望大家無論在做任何事都要向明天看，盼望大家一起為了明天而努力。」

▲大會鳴槍，董事長沈尚弘（左邊數來第5位）、市長黃偉哲（右邊數來第4位）。官方提供
▲大會鳴槍，董事長沈尚弘（左邊數來第5位）、市長黃偉哲（右邊數來第4位）。官方提供
優質的賽事也帶動地方經濟，和周邊的運動氛圍，對此董事長沈尚弘則直言，「從第一屆抱著試辦看看，到現在已經有5000人共襄盛舉，辦比賽初期時，最擔心讓周邊居民覺得不方便，但今天自己參加7K大亞健康組在奔跑時，看到周邊居民紛紛圍觀且為選手們加油，自己感到十分欣慰，這是當初沒有想到的，也很開心能因為這個活動讓運動人口更多。」

台南市市長黃偉哲也表示，「大亞馬拉松可說是僅次於古都馬拉松的賽事，也是本市首個政府與營企業合辦的活動，大亞馬拉松主打欣賞山區美景與『168鄉道』，期許明年能破萬人，這是我們所希望的，政府絕對全力協助企業，因為不僅能促進大眾健康，更能欣賞古都之美」。

本次賽事增設初馬獎、百馬獎、二百馬獎、三百馬獎、四百馬獎，在比賽途中更有千歲加油團、鳳梨造型熱氣球等賽事亮點，主辦單位也同時提供關廟在地特色美食，包括關廟特色魯麵、旺萊冰棒、旺萊餅乾、旺萊啤酒、鳳梨青茶、現削鳳梨等，並有免費接駁車供選手搭乘, 提升賽事品質;另外現場除了園遊會外，特別增設闖關暨摸彩 活動，參賽選手完賽後，只要持號碼布於會場內的「闖關攤位」進行闖關，凡是成功闖完4關以上者，便可至大會服務台兌換摸彩卷乙張，摸彩獎品包含IPHONE14、 SWITCH等多項豐富好禮。

▲2023大亞旺萊馬拉松正式開跑。官方提供
▲2023大亞旺萊馬拉松正式開跑。官方提供
▲大亞董事長沈尚弘（中間）。官方提供
▲大亞董事長沈尚弘（中間）。官方提供

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