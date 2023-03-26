大亞旺萊馬拉松　奧運國手參賽、標槍好手黃士峰當頒獎官

結合在地特色的「2023大亞旺萊馬拉松」今早6點於臺南關廟正式開跑，不僅前奧運國手許玉芳來共襄盛舉，連標槍好手黃士峰也來擔任嘉賓，頒獎給參賽者、分享喜悅。黃士峰說，「馬拉松是意志力的考驗，能完賽並不容易，所以看到參賽者努力不懈，也給我很多正能量。」
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大亞旺萊馬拉松近年已成為台南第二大型的馬拉松賽事，今年共吸引逾5000名跑者參賽，創下歷年新高，不僅為週邊帶來經濟效應，更帶動周邊的運動氛圍；而比賽分為42K大亞旺萊組(1001人)、30K大亞觀景組(214人)、大亞半馬組21K (718人)、14K大亞彩繪組(644人)，以及7K大亞健康組(2578人)，其中大亞集團在董事長沈尚弘帶領下，不僅員工們共襄盛舉，更喊出「Team Tomorrow」的 口號。
49歲的許玉芳雖已經卸下選手身分，但仍維持運動習慣，本次也參賽小試身手，她表示，「之前去日本比賽，在因緣際會下認識董事長，因此也來力挺。實際跑完後，覺得活動辦得很棒，在地居民自發性地集結為跑友加油，沿路的補給豐富，風景也很漂亮，是國內數一數二的優質賽事。」
「Team Tomorrow」是本次「2023大亞旺萊馬拉松」的口號，董事長沈尚弘透露， 「馬拉松就是一個向前看的運動，因為大亞集團本身是做綠能的，我們都在為了地球環境而努力，所以希望大家無論在做任何事都要向明天看，盼望大家一起為了明天而努力。」
優質的賽事也帶動地方經濟，和周邊的運動氛圍，對此董事長沈尚弘則直言，「從第一屆抱著試辦看看，到現在已經有5000人共襄盛舉，辦比賽初期時，最擔心讓周邊居民覺得不方便，但今天自己參加7K大亞健康組在奔跑時，看到周邊居民紛紛圍觀且為選手們加油，自己感到十分欣慰，這是當初沒有想到的，也很開心能因為這個活動讓運動人口更多。」
台南市市長黃偉哲也表示，「大亞馬拉松可說是僅次於古都馬拉松的賽事，也是本市首個政府與營企業合辦的活動，大亞馬拉松主打欣賞山區美景與『168鄉道』，期許明年能破萬人，這是我們所希望的，政府絕對全力協助企業，因為不僅能促進大眾健康，更能欣賞古都之美」。
本次賽事增設初馬獎、百馬獎、二百馬獎、三百馬獎、四百馬獎，在比賽途中更有千歲加油團、鳳梨造型熱氣球等賽事亮點，主辦單位也同時提供關廟在地特色美食，包括關廟特色魯麵、旺萊冰棒、旺萊餅乾、旺萊啤酒、鳳梨青茶、現削鳳梨等，並有免費接駁車供選手搭乘, 提升賽事品質;另外現場除了園遊會外，特別增設闖關暨摸彩 活動，參賽選手完賽後，只要持號碼布於會場內的「闖關攤位」進行闖關，凡是成功闖完4關以上者，便可至大會服務台兌換摸彩卷乙張，摸彩獎品包含IPHONE14、 SWITCH等多項豐富好禮。