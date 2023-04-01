專訪／揭屏東人聚餐最愛「這味」　周春米曝公餘愛看韓劇

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《NOWnews今日新聞》記者在周春米上任將滿100天之際，前往屏東與周春米專訪對談。當天屏東豔陽高照，剛結束行程、準備受訪的周春米在公務繁忙、腦中不間段運轉的同時，仍展現女縣長的溫暖優雅特質，拋下承擔縣長大任嚴肅的一面，與天氣一樣熱情地招呼。
訪談過程中，除了暢談執政心境與成果外，周春米也與記者聊起屏東好吃、好物、好去處。「屏東很大，我最喜歡我們家」，她開了玩笑後，言歸正傳表示，自己出生在屏東市，當然最習慣屏東市，但整個屏東縣有山有海，真的是一個很棒的城市，「如果有空，我真的很想去恆春閉關一周」。
自知閉關的玩笑話不可行後，周春米接著聊起屏東小吃，盛讚除了保有古早味外，品質更是穩定，非常歡迎大家到屏東品嘗小吃，但也笑說害怕介紹自己喜愛的店家，「因為怕其他家會抗議」。
她說，屏東的餐廳或許不能跟都會的國際餐廳相比，但火鍋真是一絕，無論是家庭、朋友聚餐，大家都很喜歡吃火鍋，因為地點輕鬆，且可以飽餐一頓，氣氛更非常融洽，經濟負擔也沒有很大，「這是滿特別的屏東文化」。
周春米也進一步提到，除了傳統食物外，現在的屏東也越來越多元，透過勝利星村等年輕人聚集地，有更多風味料理，還有很多難訂位的網路名店，都是屏東獨有的味道。
記者關心擔任縣長後想必公務相當繁忙，周春米對此表示，過去當了7年立委，常常要到台北開會，一次來回的車程就要大約五小時，加上去年整年投入縣長選舉，也相當緊湊，現在接任縣長，專注縣政事務，反而有大部分時間都留在屏東，甚至有很多行程都離住家非常近，有更多時間陪家人。
周春米笑說，除了每天都能看到先生外，即使有時候沒有見到母親，但其實彼此住的都很近，自己公餘時會送東西給媽媽吃，媽媽有時候也會在自己上班的時候，到家裡幫忙準備麻油雞、水果，或把用完的白米補充好，這都讓她覺得非常感謝，也很感動。
不過，周春米也坦言，即使都留在屏東，但公餘的時間真的不多，每天忙完回到家大概都是九點、十點。白天不是在外面跑行程，就是在縣府開會辦公，很多手機訊息沒有辦法看完或是回應，所以回家第一件事通常都是花一個小時把資訊消化、處理完，然後才會梳洗，接著就會進入個人療癒時光。
記者追問究竟療癒時光都在做甚麼？周春米不假思索地露出笑容說「看韓劇」，前陣子剛追完《黑暗榮耀》，最近也剛看《檢察官內傳》。她也補充說明，自己會交錯觀看韓劇、日劇，因為韓劇強度強，日劇較內斂，如此心境才會比較平衡，「追劇可以抓到流行的尾巴，這對縣政思考也有幫助」。