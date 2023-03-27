中職開幕／中信兄弟開季分析　助總領軍挑戰三連霸

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以兄弟隊形來看，內野不動的江坤宇、岳東華都表現出色，三壘手王威晨、黃韋盛等也十分穩固，不過一壘手許基宏因傷暫時缺陣，反而也給了曾頌恩、張志豪等球員機會，兄弟外野陳文杰、宋晟睿、詹子賢、陳子豪等兢爭激烈，但具有長打實力的兄弟，今年恐怕會帶來更強力的球風。
以熱身賽看來，兄弟唯一最令人擔心的還是投手群是否可以順利守住各隊強打者，德保拉、象魔力等都很有經驗，泰樂也很有壓制力，捕手福來喜的引導，讓兄弟要挑戰三連霸，問題不大，最主要還是要避免傷兵影響。
洋將：
德保拉、象魔力、泰樂、福來喜
本土X因子：吳哲源
中信兄弟今年將尋求三連霸，除了在先發輪值穩定的德保拉、泰樂可能會被重用外，象魔力因為調整速度不錯，預計將會進入開季輪值，不過等待泰樂狀況可以先發，兄弟可能會「變陣」，不過在本土投手方面，兄弟今年還是會重用吳哲源，在其他本土投手尚未站穩先發輪值，余謙經過澳職洗禮的確有進步不少，但他過去的傷痛史，以及他的續航力可能是兄弟要注意的地方，本土投手還有楊志龍、鄭皓均等也可以先發、中繼，就看兄弟內部競爭結果，若吳哲源可以維持去年先發11連勝的好成績，加上鄭凱文歸位，為兄弟拚三連霸又多了不少籌碼。
開季預測登錄名單
投手：德保拉、象魔力、（泰樂）、官大元、吳哲源、王奕凱、江忠城、李振昌、呂彥青、蔡齊哲、徐基麟
捕手：黃鈞聲、高宇杰、福來喜
野手：張志豪、江坤宇、岳東華、岳政華、黃韋盛、李聖裕、陳文杰、陳子豪、詹子賢、王威晨、宋晟睿、王政順、曾頌恩
備註：福來喜預計為主戰捕手，泰樂可能視狀況登錄