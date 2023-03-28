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中職開幕／統一獅開季分析　林益全加盟助猛獅重返榮耀？

▲林益全加盟獅隊。（統一獅提供）
▲林益全加盟獅隊。（統一獅提供）

記者吳政紘/綜合報導

中職34年球季即將在4月1日於台中洲際棒球場正式展開，二連霸衛冕軍中信兄弟將在主場迎戰去年冠軍賽對手樂天桃猿，《NOWnews今日新聞》為球迷準備了專業開幕分析，帶球迷了解每隊現況，以及預測可能會發生的狀況。

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統一獅隊主場將於4月3日出戰中信兄弟，這也是4月連假的精彩好戲，獅隊今年戰力補強部分，除了教練團有小改組，請來二軍守備教練玉木棚孝，他過去在廣島隊培育野手有不錯評價，希望獅隊可以減少失誤產生，一軍打擊教練也由馬修爾擔任，希望強化打線。

經過「嘗試」後，獅隊內野中線可能會維持林靖凱游擊位置，二壘還有許哲晏、陳重廷等人在，何恆佑雖然下二軍調整，但他也被期待未來有機會可以挑戰內野其他位置，獅隊老將陳鏞基可以鎮守多樣位置，三壘還有郭阜林、林子豪可以使用，一壘位置今年來了「神全」林益全加入後，打擊方面會有更多競爭。

獅隊已經跟胡金龍簽下複數年約，外野部分，林安可、蘇智傑、陳傑憲的「外野三鬼」將以健康姿態重返賽季，「小黑」邱智呈也持續在一軍奮戰，還有唐肇廷、捕手部分不動「府城加農砲」林岱安主戰，陳重羽還是擁有不錯的攻擊能力，獅隊看起來打線仍有一定殺傷力。

投手方面，近年來洋投傷兵問題，讓獅隊有點措手不及，猛威爾前進味全龍，今年獅隊留住布雷克、羅昂，兩人都具有一定的先發宰制能力，布雷克去年因傷影響，只有拿出3勝較為可惜，期待他可以找回單季17勝的最佳狀態。羅昂則是擁有10勝的實力，克維斯去年來台雖然也是只有3勝5敗成績，但經過第二年洗禮，獅隊期待他可以頂住先發輪值。

洋將：布雷克、羅昂、克維斯、勝騎士

本土X因子：林益全

獅隊在今年風光迎來中職二壘安打紀錄保持人，從富邦轉戰新東家的林益全，他的功能性跟發揮，最主要在DH、代打時機都可以使用，林益全也是求學時期在台南出身，擁有一定球迷支持，而他來到獅隊，誓言要打出好成績，幫助獅隊重返榮耀，有這份想法，加上獅隊也有不少年輕內野手，可以跟他討教打擊技巧等，若是林益全能夠發揮最大戰力，相信大有可為。

 
開季預測登錄名單

投手：布雷克、羅昂、克維斯、胡智為、傅于剛、江承峰、劉軒答、陳韻文、邱浩鈞、王鏡銘

捕手：林岱安、陳重羽、柯育民

野手：林益全、陳傑憲、林靖凱、林安可、蘇智傑、唐肇廷、邱智呈、林子豪、郭阜林、陳重廷、林祖傑、許哲晏、胡金龍


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