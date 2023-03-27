IMF總裁：中國2023經濟反彈 將貢獻全球GDP增長1/3
經歷銀行業風波與升息動盪，國際貨幣基金（International Monetary Fund）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在中國發展高層論壇致辭時表示，全球金融穩定風險已經提高，需要保持警戒。她預測2023年將是另一個「充滿挑戰的一年」，全球經濟增長將放緩至3.0%以下，但中國GDP的增速有望達到5.2%
國際中心楊智傑／綜合報導
喬治艾娃在中國發展高層論壇（China Development Forum）上表示，由於異常高的不確定性，全球經濟前景在中期可能依舊疲軟，在俄烏戰爭、貨幣緊縮與新冠疫情產生的「創傷」拖累下，全球經濟增速預計將放緩至3%以下，遠低於3.8%的歷史平均水平；但她也認為，2024年的前景預計會有所改善。
在前景未明、陰影重重之下，她也提到中國的經濟復甦將會是全球經濟的一個亮點。國際貨幣基金預測，中國經濟今年將增長5.2%，受惠於北京政府解放疫情管制後，帶動個人消費的反彈，這意味著2023年中國將佔全球經濟增長的1/3左右。
喬治艾娃認為中國國內生產毛額（GDP）增長1.0個百分點，將帶動其他亞洲經濟體增長0.3個百分點，「這將帶來一個可喜的拉動作用」。