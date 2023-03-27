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6000普發登記不分流了！領錢時間曝光　最慢拿錢方法是它

▲全民普發6000元分流登記五天之後，從今（27）日起開啟了不分流登記階段。（圖／記者徐銘穗攝）
▲全民普發6000元分流登記五天之後，從今（27）日起開啟了不分流登記階段。（圖／記者徐銘穗攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全民普發6000元現金來了！分流登記五天之後，從今（27）日起開啟了不分流登記階段，不限身分證尾數只要符合資格民眾都可以上網登記（https://6000.gov.tw），然而登記了到底什麼時候拿到錢？不登記的話又該怎麼領錢？用什麼方法最快領到錢？《NOWnews》一次為您整理解答！

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▲千元鈔票（圖/記者張嘉哲攝）
▲普發6000登記從27日開始身分證末碼不分流了！符合資格的民眾都可以上去登記。（圖/記者張嘉哲攝）
一、我已經上網登記了！什麼時候才能夠拿到錢？

從今（27）日開始，不分身分證尾數，人人都可以上官網登記，只要在3月31日前完成登記，由於目前法案三讀已經通過，因此登記入帳的人在4月6日就能陸續入帳。

二、我沒上網登記！我要怎麼領錢？

除了特定族群「直接入帳」以及屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉的「造冊發放」之外，其他一般民眾都是以「ATM領現」以及「郵局領現」兩種方式。

其中「ATM領現」，財政部日前透露「將於4月10日開放ATM領現」，民眾可至全國指定金融機構（含郵），貼有「全民共享普發現金」識別標誌之ATM機台操作；另外「郵局領現」部分，財政部則說「4月17日開放郵局領現，民眾可於郵局儲匯營業時間至台辦理。」

▲政府普發現金6千元，郵局領現方式說明。（圖／財政部供）
▲政府普發現金6千元，郵局領現方式說明。（圖／財政部提供）
▲政府普發現金6千元，ATM領現方式說明。（圖／財政部供）
▲政府普發現金6千元，ATM領現方式說明。（圖／財政部提供）
三、超過「這時間」才要登記！直接ATM領錢更快啦！

假使民眾在3月底之前登記完成的話，按照目前法案三讀通過的進度，法案通過五個工作天就會發放，但剛好又碰到清明連假，銀行沒有營業，因此登記入帳最快領到錢是4月6日。

依此類推，但如果民眾在連假期間登記的話，預計是4月7日才會入帳；連假之後才登記，恐怕就是4月10日後才入帳，因為正巧又遇到8號、9號銀行休息的週末，但屆時ATM領現也已經開啟，也就是說在4/6號過後登記的民眾，若想要儘早拿到6000元，不如直接ATM領現還比登記入帳來得快哦！

▲登記入帳如果是在連假後，會比ATM領現來的更慢一點，民眾若要及早領錢記得要在3月底前登記。（圖/財政部普發6000登記官網）
▲登記入帳如果是在連假後，會比ATM領現來的更慢一點，民眾若要及早領錢記得要在3月底前登記。（圖/財政部普發6000登記官網）

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