斷交宏都拉斯！「這國」離開台灣下場翻出 連總統都後悔
宏都拉斯政府25日宣布，終止與台灣的外交關係，而我國外交部也在26日上午證實該消息，痛批宏都拉斯「恣意需索」，在台灣與中國兩邊比價，然而這也成為蔡英文總統任期內，斷交的第九個國家，也讓我國邦交國只剩下13個，引起民眾關心以及注意。然而，也有網友理性分析後，認為斷交不見得都是壞事、與中國建交也不見得是好事，各國都必須自己承擔風險，中肯言論引來不少網友按讚。
記者張嘉哲/綜合報導
有網友在「Dcard」貼文指出「當地時間3月25日，洪都拉斯外交部發表聲明，正式宣佈與中國台灣斷絕外交關係，結果抖內這麼多錢還是被斷交QQ」結果一名網友理性回應「之前馬拉威也是跟台灣斷交，原本台灣會醫援他們愛滋病，結果後來也是看中國錢比較多，後來台灣團隊撤掉之後，他們愛滋病爆發死了很多人，還有斷交後的邦交國建設停擺。」
該網友提到「我覺得如果邦交國能夠承受與我們斷交的風險，那就是他們自己的事情了，我不認為所有與台灣斷交並與中國建交是件好事情，國與國之間不只是金援還有各式協助，以改善人民生活」結果中肯的留言，引來逼近4000人按讚認同「喜歡妳的看法，非常中立真實」、「確實我們該做的都做了，國家領導的選擇真的要自己承擔」、「顧前不顧後，就像馬拉威這樣」。
事實上，馬拉威在2008年與台灣斷交，也是被中國的龐大資金給吸引，由於當時建交時，台灣在馬拉威建設醫院，更是設立了「彩虹門診」治療愛滋，大幅度控制了病患的病情，但後來因為斷交，台灣團隊撤走，結果在大陸醫療團隊經驗有限情況下，隔年馬拉威愛滋病再度失控，當年全國就有8萬人死於愛滋。
除此之外，當時候的總統莫泰加（Bingu wa Mutharika）在2009年2月時，就曾經坦言後悔與中國建交，並且表示「與中國建交獲利未如預期」，強調與台灣斷交是錯誤決定，在當時就掀起不小討論。