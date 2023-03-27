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蒲亭恐在這國部署核武　烏克蘭：白俄羅斯成人質

▲被西方制裁的白俄總統魯卡申科，近年越發朝俄國蒲亭靠攏。（圖／美聯社／達志影像）
▲被西方制裁的白俄總統魯卡申科，近年越發朝俄國蒲亭靠攏。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

俄羅斯聲稱，已與白俄羅斯（Belarus）達成在其境內部署戰術核武的協議，引發國際社會擔憂，唯恐俄烏戰爭的威脅進一步擴大，對此烏克蘭批評，莫斯科顯然是把白俄當成「核武人質」。

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烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov），26日在推特（Twitter）上發文警告，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）有關在白俄部署戰術核武的聲明，只會讓白俄更不穩定，並最大限度加劇了白俄社會對俄國、蒲亭的負面看法，直言：「克里姆林宮把白俄羅斯當作核武人質」。烏克蘭外交部也已要求聯合國安全理事會（United Nations Security Council）召開緊急會議。

所謂的戰術核武（tactical nuclear weapons），相較於戰略核武（strategic nuclear weapon），前者一般被認為威力較小，偏向是指在戰場上取得特定戰術成果，而非大規模摧毀。蒲亭在烏克蘭危機爆發後曾多次發出核威脅言論，但這是他首次宣布，打算在他國部署核武，並聲稱這是在與白俄總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）談判後採取的行動。

蒲亭還說，俄國的計劃沒有什麼不尋常之處，美國一直都是這麼做的，在盟國的領土部署戰術核武，俄國只是在做同樣的事而已，俄國也沒有違反「禁止核子擴散條約」（Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons），因為該條約允許擁核國在境外部署這類武器，只是須受原本國家控制，美國部署在歐洲的核武就是這種情況。

根據《衛報》引述美國科學家聯合會（Federation of American Scientists）的數據，俄羅斯擁有約5977枚核彈頭，比美國的5428枚略多，但確切有多少戰術核武則未知；軍備控制和不擴散中心（Center for Arms Control and Non-Proliferation ）則估計，大約有100件美國核武（機載重力炸彈）儲存在歐洲的5個國家、6個基地。

白俄流亡反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）指出，此舉嚴重違背白俄人民的意願，也反映了白俄對莫斯科的進一步屈服，違背白俄憲法以及1990年的白俄主權宣言裡，有關無核國家的部分，並指控：「由於魯卡申科的非法政權，以非法手段奪取權力，導致這種不可接受的發展，使白俄成為預防性或報復性打擊的潛在目標。」

▲流亡海外的白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭，被西方國家視為白俄實質總統當選人。她近日受訪時指出，可能很快就會與美國總統當選人拜登會面。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲流亡海外的白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭，批評莫斯科與白俄總統魯卡申科的行為，嚴重違背白俄人民的意願。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
雖然白俄軍隊尚未正式投入烏克蘭戰場，但自俄烏戰爭開始後，明斯克當局與莫斯科的軍事關係密切，還允許俄國透過白俄領土向烏克蘭派兵，並加強2國的聯合軍事訓練。

儘管美國和華府智庫都淡化此事的嚴重性，不過「國際廢除核武運動」（the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons）則警告，蒲亭的聲明象徵一次極其危險的升級，在烏克蘭戰爭的背景下，誤判的可能性相當高，而共享核武無疑會使情況更糟，不排除造成災難性的人道後果。

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