《黑暗榮耀》林智妍真的當主播！網笑：涎鎮是妳寫的稿嗎
由南韓女神宋慧喬主演的Netflix復仇韓劇《黑暗榮耀》第二季上線後好評不斷，飾演霸凌主謀的朴涎鎮（林智妍 飾）在劇中是名氣象主播，播報畫面讓人印象深刻，沒想到她近日真的上南韓電視台唸了一段天氣稿，甚至還學宋慧喬的經典台詞，影片曝光後，讓大批網友笑翻直呼：「涎鎮啊～這次是自己寫的稿子嗎？」、「哈哈哈哈，涎鎮好可愛啊」。
記者郭佩蓉/綜合報導
林智妍近日在節目上學宋慧喬在《黑暗榮耀》中拍手叫好的經典台詞，表示：「妳看起來很棒！涎鎮啊～Bravo朴涎鎮！」講完還忍不住大笑；節目甚至還為了她準備一段虛擬天氣台詞，讓她真的當起氣象主播，和劇中一樣報氣象預報，只見她專業地報完一連串天氣狀況，最後還不忘加上：「我是朴涎鎮。」不僅自己講完笑場，主持人在一旁也忍不住大笑。
也因為她在劇中總是欺負人，連播報稿都使喚他人寫，並不是自己親手寫的，因此影片曝光後，網友也笑翻直呼：「涎鎮啊～這次是自己寫的稿子嗎？」、「涎鎮啊，是妳自己寫的稿子嗎哈哈哈」、「感覺她笑一笑的下一秒就要哭出來了（在監獄的時候）」、「她真人好可愛」、「哈哈哈哈哈比劇裡溫柔」、「演技很專業，播報呈現的效果也很專業呢」、「最後那一笑感覺要哭了」、「老公投了廣告嗎」、「涎鎮啊～不要這樣，哈哈哈哈」、「哈哈愛死這個姐了」。