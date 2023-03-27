NBA／坦言有醫生建議自己動手術　詹皇：季後可能會做MRI

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James這場比賽替補出戰，上場30分鐘，總計11投6中得到全隊最高的19分，另有8個籃板和3次助攻。James賽後表示自己現在感覺很棒，他認為找回節奏是最重要的，坦言在休息4周後，自己今天幾次切入沒能控制好球，因此需要將本來的感覺找回來。
「不能參加比賽很糟，但無法出賽時，我也為這支球隊感到驕傲。」James說，「看著他們在比賽中以高水平且正確的方式打球，打出湖人式的籃球、並將戰績上升到有機會進入季後賽的位置，這當然是我想見的。」
James表示，自己早上起床時，感覺有機會能在今晚出賽，賽前早些時候鍛鍊時，確認了身體可以復出，因此做出了此決定。另外，他也強調這不取決於湖人還剩下多少場比賽，而是當他感覺到身體可以自如的啟動、跳躍和跑動時，就可以回歸。
「我的一天起始於早上7點，結束於晚餐時間，也就是大約晚上7點。期間我要做復健和訓練，還要接受治療，日復一日地這麼做。我要努力給我自己和我的身體以最大的可能性在例行賽結束之前回歸，或者就是在賽季結束之前回歸，即便我們考能沒進季後賽。」James如此說道。
James說自己撕裂了足部肌腱，坦言有兩名醫師建議他動手術，不過他最終沒有採取這個動作，還開玩笑說：「因為我問過腳受傷的LeBron James了，他告訴我應該這樣做。」至於未來有沒有可能在賽季後動刀？James表示現在還不知道，但他會在季後做一次核磁共振檢查(MRI)，來看情況是否有需要。