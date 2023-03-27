《流星花園2》導演麥大傑過世！柴智屏證實：怎突然走了
曾拍過《流星花園2》、《幸福捕手》和《愛情兩好三壞》等偶像劇的導演麥大傑驚傳過世，和他合作過《流星花園2》的「偶像劇之母」柴智屏昨（26）日在臉書難過直呼：「怎麼可能呢？怎麼就這樣突然的走了？」悲痛證實麥大傑過世消息。
記者郭佩蓉/綜合報導
柴智屏昨日在臉書發文，不敢置信地表示：「怎麼可能呢！去年7月你跟大家聚餐，聲音宏亮，活力充沛，大聲的唱歌，怎麼就這樣突然的走了？」她憶起當年與麥大傑合作拍攝《流星花園2》時，對方為公司做的努力與付出，希望他一路好走，並且PO出與麥大傑的合照，證實死訊。貼文曝光後，引來不少藝人留言，郎祖筠說：「不捨，難過…」、侯冠群稱：「1987年我曾和他合作過，好人一個」，而姚黛瑋也回覆三個雙手合十符號，以表哀悼之情。
事實上，麥大傑出生於越南西貢（現胡志明市），在越戰期間移居香港，後來到台灣攻讀師大美術系，與日籍妻子及一雙兒女定居台灣。他曾拍過《流星花園2》、《幸福捕手》和《愛情兩好三壞》等偶像劇，以及《妖獸都市》《又見一簾幽夢》、《一不小心愛上你》等知名電影。他過去受訪時曾提到，70年代從師大畢業後，每個月往返香港、台灣兩地的那段日子，「我到香港拍戲，大家說我是台灣導演；在台灣拍戲時，別人說我是香港導演，到中國拍片時，大家則難以辨別我的身分，我便戲稱自己是地球人」。