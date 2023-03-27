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野生柯佳嬿現蹤台南！「以為沒人認出」　粉絲揭超暖真相

▲女星柯佳嬿近日與朋友們一起到台南旅行。（圖／翻攝自柯佳嬿IG）
▲女星柯佳嬿近日與朋友們一起到台南旅行。（圖／翻攝自柯佳嬿IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

38歲女星柯佳嬿與坤達2017年結婚，小倆口婚後顯少放閃，相當低調。時常透過社群平台與粉絲互動的她，近日到台南放鬆來趟小旅行，去了神農街、林百貨以及漁光島，對於此趟旅程相當滿意。貼文曝光後，許多粉絲激動表示有在台南認出她，不過怕打擾她，因此沒有上前攀談，對此，她也感謝粉絲：「整趟台南，好像只有我自己以為別人沒有認出我，謝謝在台南遇見的每一個人的溫柔。」

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▲柯佳嬿（左）、坤達夫妻罕見同框。（圖／翻攝自謝坤達IG）
▲柯佳嬿（左）與坤達（右）2017年結婚。（圖／翻攝自謝坤達IG）
柯佳嬿25日在臉書、IG發文，表示：「台南的天氣很棒，遇見的人也都和天氣一樣溫暖。食物好吃，咖啡好喝，連臨時起意的小酒吧也都有熱情的待客之道。」她透露每次到台南，都會到神農街和林百貨走走，感受老建築的故事感和生命力，「早餐就來一碗牛肉湯，上午的市場熱鬧又充滿朝氣」。

▲女星柯佳嬿近日到台南旅行。（圖／翻攝自柯佳嬿IG）
▲女星柯佳嬿近日到台南旅行。（圖／翻攝自柯佳嬿IG）
▲柯佳嬿到台南神農街走走。（圖／翻攝自柯佳嬿IG）
▲柯佳嬿到台南神農街走走。（圖／翻攝自柯佳嬿IG）
此趟旅程，她也有到漁光島逛藝術市集，「很好逛，這裡的攤位可以看到很多不同的創作者，畫畫，寫字，編織，老件，杯盤，陶器，瓷器。也買得到植物，還有一些飲品和點心。買了很多小東西很開心，謝謝台南的陽光，一切還是那麼可愛」。

▲▼柯佳嬿也有到漁光島逛市集。（圖／翻攝自柯佳嬿IG）
▲▼柯佳嬿也有到漁光島逛市集。（圖／翻攝自柯佳嬿IG）
▲柯佳嬿也有到漁光島逛市集。（圖／翻攝自柯佳嬿IG）
 
文章曝光後，網友們激動留言：「天啊！我真的好開心能在市集活動服務到你們這組可愛の客人，到現在回想起昨天相遇的片段還是不敢相信！真的謝謝你們來市集玩」、「今天去秘氏咖啡坐在妳斜對面～阿呦離開了才發現是妳，想起來真的是好扼腕哈哈哈哈！一起待在同一個空間一個半小時～真的好美好呀」、「今天跟你共享了同一個時段的秘氏～妳的朋友好熱心！還會幫老闆跟客人說菜單的位置」、「我有認出，只是怕打擾你逛市集，不然真的好想跟你合照」。

▲柯佳嬿和朋友們一起到台南旅行。（圖／翻攝自柯佳嬿IG）
▲柯佳嬿和朋友們一起到台南旅行。（圖／翻攝自柯佳嬿IG）
對於網友們的「事後告白」，柯佳嬿笑回：「整趟台南，好像只有我自己以為別人沒有認出我，謝謝在台南遇見的每一個人的溫柔。」民宿老闆也說：「感謝您昨天入住我的民宿，很想跟您及您朋友分享民宿老物，但您時間比較趕，可惜了。希望民宿環境您喜歡！」柯佳嬿則親自回應：「謝謝老闆！我們很喜歡老房子，入住很舒適放鬆，是很棒的體驗。」貼文甚至釣出台南市長黃偉哲幽默回應：「歡迎雨萱（《想見你》角色名）回台南！」



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