今午後變天！下波春雨週四接力 「清明連假」天氣有變數
今（27）日台灣仍然受到東北季風及華南雲雨區影響，白天北部、東半部地區雲量仍偏多，迎風面較容易有降雨，中南部地區則是多雲到晴，降雨已不太明顯，要到山區附近才會有短暫雨的機會，不過天氣風險公司分析師歐宗學提醒，今晚到明（28）日清晨還有一波水氣要通過，中部以北的平地區域可能會有一波局部短暫雨，晚歸的話別忘了帶雨具；氣溫則是開始回升，尤其有陽光的中南部地區高溫回升幅度可能頗為明顯，日夜溫差會變較大。
記者張志浩/綜合報導
歐宗學表示，明日東北季風減弱，華南雲雨區影響暫停，但仍有些中高層水氣通過台灣附近，週三（3/29）漸轉為偏東風環境，迎風面東半部持續有比較高的降雨機率，西半部地區則是多雲到晴天氣，山區附近可能偶有短暫雨。這兩天各地氣溫持續回暖，週三北部高溫可達攝氏24至26度，中南部上看攝氏28至30度。
歐宗學提及，週三深夜到週四（3/30）將再有一波華南雲雨區東移通過台灣，屆時有機會由北而南再為各地再帶來一波春雨，不過南部地區降雨量多寡仍有較高不確定性，可能對水情的助益不是很大，在水情真正獲得緩解以前，別忘了持續節約用水。
週五（3/31）到週末期間水氣再度減少，北東部地區雲多局部有雨，中南部多雲到晴山區偶短暫雨。清明連假後期可能再有明顯的水氣通過趨勢，但影響時間以及範圍還需要追蹤觀察才會比較確定。而近期北台灣氣溫波動會比較明顯，中南部則是大多比較溫暖，南來北往別忘了先查詢當地的天氣預報資訊。