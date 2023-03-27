滿臉油光與「痘」花，雙波長雷射從根本改善油痘肌膚

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出油膚質煩惱多，常見如脫妝、浮粉，痘痘肌難以避免容易出油的肌膚狀況，往往會帶來許多煩惱。現代人在外不論上班、遊玩，往往都會上妝，但長時間下來，肌膚只要出油，就容易脫妝、浮粉，讓人覺得膚況不好甚至「油光滿面」。此時若沒有好好卸妝、洗臉，就容易阻塞毛孔產生粉刺，甚至發炎成痘痘。
知名皮膚科診所總院長鄭國良醫師表示，油脂分泌的多寡，與身體狀況有關。熬夜、飲食、壓力等生活習慣，都會影響出油狀況。想要改善，從肌膚的根本解決最為適合，然而現代人生活型態往往較難改善出油問題，這個時候許多人會尋求外物幫助，例如各類控油產品。
控油產品效益有限，大多治標不治本許多控油保養品成分大致透過產品具有吸油性、收斂性或皮脂調理性來達到控油的效果，通常效果有限也比較短暫；最常被使用的吸油性成分，包括滑石，高嶺土及高分子聚合物等粉體，而當油脂吸收達到飽和之後，臉上的油光還是會持續的呈現。
▲鄭國良醫師
雙波長雷射治療新選擇，從皮脂腺根源控油想從根本上解決肌膚出油量過大的問題，一般傳統最常使用口服藥物A酸，藉由口服藥影響皮脂腺分泌，但易使皮膚乾燥、口角脫皮等，且口服藥一般須長期使用，具有一定風險，部分患者及懷孕或有備孕計畫的女性不能使用。
面對口服藥帶來的影響，鄭國良醫師表示，其實近年醫學技術蓬勃發展，藉由雷射治療也能取得良好效果，比起藥物副作用低、進展快速，同時也能控制出油、殺菌，如具有1450nm與450nm雙治療波長的「藍雷射」。
鄭國良醫師說明，藍雷射能夠控油、控皮脂腺分泌，同時還能滅菌。1450nm的光線，能透過血管吸收，產生熱能萎縮皮脂腺，有效控制出油活躍程度；450nm的光線，能有效殺死導致青春痘產生的細菌，如痤瘡桿菌等。在控制肌膚出油的狀況下，因出油導致的毛孔粗大、各類粉刺、黑頭、皮脂管絲等，都能藉此得到改善，也因為滅菌功效，能讓肌膚維持油脂平衡的健康環境。
低疼痛、快速成效，控制痘痘不長，也預防痘疤產生藍雷射一次療程僅需十幾分鐘，低疼痛度，在幾周內就能有明顯感受，比起藥物，能較快速得到效果。鄭國良醫師表示，痘痘往往涉及美觀問題，許多患者會由於痘痘、痘疤影響外貌，導致社交敏感，引起焦慮、憂鬱，而如果痘痘長期反覆發炎控制不佳，更可能引起痘疤問題。
從生活做好控制，搭配適合方式治療油痘膚質鄭國良醫師提醒，有些人由於基因問題，本身就容易大量出油，是天生「易痘體質」，此時一定要尋找專業醫師諮詢。一般民眾希望降低肌膚出油，平時還是可以從生活做起。首先是作息控制、早睡早起、少喝牛奶等，其次是保養方式的選擇，可以先與醫師討論後，尋找適合自己的產品與治療方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57243
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