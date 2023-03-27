NBA／Doncic失去場上笑容　Kidd稱「要幫他找回樂子」

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獨行俠吞下一波4連敗，這讓他們跌出了西區附加賽資格的行列，處境十分危急。他們目前戰績36勝39敗，而且Doncic吞下個人本季第16次技術犯規，下一場將被禁賽。
此前Doncic也曾在面對媒體訪問時，顯露出自己失望的情緒，「這真的很令人沮喪，我想你可以在場上看到，有時候我覺得我沒有在做自己，我無法享受比賽，你知道嗎？我曾經在場上笑得很開心，但由於很多原因，最近我感到非常沮喪，不僅僅是在籃球方面。」
這是一個警訊，因為對於獨行俠來說優先於所有操作的事，就是要留下Doncic並圍繞他打造陣容。Kidd今天受訪時直言「他(Doncic)也是人，會有這些情緒很自然」，自己也要讚揚他願意說出實話。
「作為一支球隊，我們的工作是為他提供幫助，所以我們確實正在嘗試這樣做。」Kidd說，「希望你今天有看到他招牌的笑容和那些屬於他的招搖動作。 我敢打賭你有看到。他才24歲，也顯然正在經歷一段艱難的時期。」
而Kyrie Irving則表示，他和球隊將會堅定地站在Doncic這邊支持他，「首先，我只想說，當一名球員顯露出人類的感情時，我們不該感到驚訝。」他認為自己隊友可能長時間壓抑太久，如今他想把這些在公眾前說出來，自己也為他的誠實感到自豪。
「多花一些時間陪伴他，這就是我們要做的。我認為對他來說，遊樂園就是球場。」Kidd這樣說道，「承認自己對於比賽不再感到有趣，這需要勇氣。 你們可以去揣測、也可以編造，但他說的是自己真實的感受。我們必須幫他找回樂子。失敗並不有趣。如果他還有其他方面遇到困難，我們也想盡力幫忙。」