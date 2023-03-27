斷交宏都拉斯「台灣剩13邦交國」！台大教授揭全斷交下場
我外交部昨天上午9時30分正式宣布與建交長達82年的宏都拉斯斷交，邦交國減為13個，引起各界討論，那麼萬一台灣最後一個邦交國都沒有，會發生什麼事？台大政治系教授左正東沉重表示，萬一這些邦交國都斷交了，中華民國就沒有辦法做法律上的宣稱。
記者徐銘穗/綜合報導
左正東26日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，根據《蒙特維多國家權利義務公約》條約法規定，一個主權國家的條件，除了有領土、人民、政府之外，最重要的是對外的交往受到別人承認，所以要有其他國家跟你建交，才會被認為是國際法下的一個國家。
左正東說，中華民國從退出聯合國，邦交數目大幅減少，一直受到很大的挑戰。可是到今天為止，可以大膽的說，中華民國是個主權國家，仍然存在國際社會，是因為還有一些邦交國，跟我們維持邦交關係。一旦剩餘的13個邦交國都斷交了，對台灣的影響真的非常大。
左正東點出，如果這些邦交國不再維持邦交關係，我們就沒有辦法做法律上的宣稱。很遺憾的是，蔡政府一直把跟美國、歐洲國家、世界各國國會議員的互動，乃至於在立陶宛建立台灣辦公室，把它的重要性放在維持邦交國之前。對我們邦交國帶來一個蠻大的挫折，也會影響實質上有無能力去維持邦交國。
中華民國共有13個邦交國，包括中美洲貝里斯、瓜地馬拉2國，加勒比海海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁4國，太平洋馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯4國，以及南美洲巴拉圭、非洲斯威士蘭及歐洲梵蒂岡，共計13國。