台股早盤跌逾80點　國防軍工旺、太陽能與元宇宙夯

美股上周五（24日）漲多跌少，其中費城半導體跌逾1%，台北股市今（27）日早盤跌逾80點，來到15831點，跌幅0.5%。權值王台積電早盤跌6元，來到534元，跌幅近1%。其他重要電子股，如聯發科跌超過1%，群創、友達、緯創、國巨、英業達走高。今日盤面焦點為國防軍工概念股，星通、全訊飆漲停，太陽能族群與元宇宙概念股也表現不俗。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數24日上漲132.28點，或0.41%，收32237點；那斯達克指數上漲36.56點，或0.31%，收11823.96點；標普500指數上漲22.27點，或0.56%，收3970.99點；費城半導體指數下跌53.10點，或1.67%，收3121.26點。
台北股市今日早盤跌逾80點，來到15831點，跌幅0.5%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌6元，來到534元，跌幅近1%。同樣為晶圓代工的聯電跌逾1%，來到52.4元。世界先進漲0.8%、力積電跌1%。其他重要電子股，如聯發科跌超過1%，來到783元附近。群創、友達、緯創、國巨、英業達漲0.8%至1%以上，鴻海、大立光、台達電弱勢走跌。
今日盤面焦點為國防軍工概念股，星通、全訊飆漲停，寶一漲幅也幾近漲停，雷虎漲8%以上，事欣科與漢翔漲5%，高僑漲4%、台船漲逾3%。太陽能概念股也很亮眼，茂迪漲5%，達能、安集、聯合再生、元晶漲2%，國碩、太極、碩禾漲1%。元宇宙也相對抗跌走高，佐臻漲4%，宏達電、智微、威盛、驊訊漲1到2%。