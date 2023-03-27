歐布萊恩籲全民學AK47步槍 國防部：全民國防盼自立自強
美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）表示，台灣應當仿效中東歐國家作法，對平民展開武器訓練，「當有百萬台灣人手持AK47步槍捍衛家園，中國就可能重新評估是否侵台」。對此，國防部副部長柏鴻輝今（27）日表示，對於歐布萊恩的意見表示尊重，而全民國防的概念是希望國家自立自強，守護安全最重要。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日審查行政院函請審議「兵役法第四十四條條文修正草案」，針對我國與宏都拉斯斷交，宏國在台軍事生該怎麼辦？柏鴻輝會前受訪表示，對於在台的，或是駐宏國的學生，都會依過去往例處理，近期就會有答案。
針對歐布萊恩呼籲台灣人都要學用AK，柏鴻輝表示，全民皆兵或全民國防，國際上都關注台灣後備戰力增強，而全民國防的概念深植台灣各個角落，全民皆兵則是程度上差異，全民國防概念是希望國家自立自強，守護國家安全最重要，至於歐布萊恩的意見，國防部表示尊重。
針對媒體報導，陸軍新購的M142海馬斯多管火箭系統與海軍新購的RGM-84L-U岸置魚叉飛彈，無法與國軍的「迅安系統」整合，柏鴻輝強調，採購任何武器，都優先考量整合功能，請各位放心，且為了提升武器效能、效益，全世界各國對於整合功能都優先考量，我國也不例外。
媒體詢問總統蔡英文將出訪邦交國，是否有關注共軍動向？柏鴻輝表示，總統出訪，國軍在對岸動態都必須有所掌握，這件事情不用擔心，國軍會回歸國防，專訓台海安全。