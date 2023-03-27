脖子兩側輪番長瘤不敢再就醫！ 醫：9成甲狀腺癌預後佳

我是廣告 請繼續往下閱讀
甲狀腺疾病如何治？癌症、壓迫重要器官應盡早手術劉耿僚說明，甲狀腺疾病其中一部份是因內分泌失調，而形成甲狀腺機能亢進或低下的情況，通常透過內科門診開立藥物進行治療，除非藥物治療後仍控制得不理想，才換考慮開刀。他進一步補充，若是確診甲狀腺癌，或是腫塊太大影響外觀，甚至生長位置壓迫到氣管、食道，造成呼吸問題、影響吞嚥功能，都會建議盡快接受手術治療。
專家剖析手術型態 依病患狀況建議合適方針關於甲狀腺手術，劉耿僚分析，傳統手術是從脖子中線正下方甲狀腺的位置，做橫向切割；若擔心在脖子上留下疤痕，同時符合腫瘤小於3公分，且並非癌症等條件的患者，可選擇透過內視鏡的方式，在腋窩或口腔進行微創手術，傷口會較傳統手術縮小一半以上。然而，隨著科技進步，甲狀腺手術有多種不同的進行方式，醫師將根據患者腫瘤的狀況、大小及經濟考量，評估與建議最合適的治療方式。
手術期間勿輕忽這兩點 搭配器械輔助安全又便利劉耿僚指出，甲狀腺手術最大風險為聲帶神經麻痺，因為聲帶神經緊貼於甲狀腺後方，如果在術中傷到神經，則可能有術後聲音沙啞，甚至無法發出聲音等情況。再者，若神經傳導出了問題，也可能使聲帶無法閉合，造成喝水容易嗆到、咳嗽的現象，也存在呼吸喘，甚至窒息等殃及生命安全的疑慮，由此可見，神經保護不容忽視，神經探測器的使用能輔助探查神經位置，提升手術的便利與安全性，大幅減低傷害神經的機率，並能縮短一半以上手術時間。
他補充提到，過去術中止血是一邊止血一邊向內剝離組織，若遇到血管流血或是阻擋到通道，需要在血管兩端用線綁起來做結紥，現在可以使用能量器械取代綁血管的步驟，不僅縮短很多手術時間，也能減少80至90%的出血量。拜醫療進步所賜，目前有許多新科技可以大幅減少手術的各式風險，劉耿僚呼籲民眾若發現甲狀腺有狀況時不需過度擔心，應積極尋求專科醫師診治。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57253
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw