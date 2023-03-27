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脖子兩側輪番長瘤不敢再就醫！ 醫：9成甲狀腺癌預後佳

脖子兩側輪番長瘤不敢再就醫！ 醫：9成甲狀腺癌預後佳
脖子兩側輪番長瘤不敢再就醫！ 醫：9成甲狀腺癌預後佳

健康醫療網

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】一名57歲的中年男子，6年前開刀切除左側甲狀腺良性腫瘤，時隔3年，在某次回診在右側又揪出一惡性腫瘤，對於「惡性」腫瘤心存懼怕的他，選擇逃避治療，直到腫瘤大到嚴重影響呼吸和吞嚥功能的地步，才硬著頭皮至頭頸專科就診，沒想到已轉移淋巴結，確診為甲狀腺癌第四期。光田醫院耳鼻喉科主任劉耿僚表示，甲狀腺癌有90%為乳突癌，即便已有轉移現象，治癒機會也很高，患者應積極尋求專科醫師諮詢及診斷，不要因害怕而延誤治療，以錯過治療的黃金時機。

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甲狀腺疾病如何治？癌症、壓迫重要器官應盡早手術

劉耿僚說明，甲狀腺疾病其中一部份是因內分泌失調，而形成甲狀腺機能亢進或低下的情況，通常透過內科門診開立藥物進行治療，除非藥物治療後仍控制得不理想，才換考慮開刀。他進一步補充，若是確診甲狀腺癌，或是腫塊太大影響外觀，甚至生長位置壓迫到氣管、食道，造成呼吸問題、影響吞嚥功能，都會建議盡快接受手術治療。

專家剖析手術型態　依病患狀況建議合適方針

關於甲狀腺手術，劉耿僚分析，傳統手術是從脖子中線正下方甲狀腺的位置，做橫向切割；若擔心在脖子上留下疤痕，同時符合腫瘤小於3公分，且並非癌症等條件的患者，可選擇透過內視鏡的方式，在腋窩或口腔進行微創手術，傷口會較傳統手術縮小一半以上。然而，隨著科技進步，甲狀腺手術有多種不同的進行方式，醫師將根據患者腫瘤的狀況、大小及經濟考量，評估與建議最合適的治療方式。

手術期間勿輕忽這兩點　搭配器械輔助安全又便利

劉耿僚指出，甲狀腺手術最大風險為聲帶神經麻痺，因為聲帶神經緊貼於甲狀腺後方，如果在術中傷到神經，則可能有術後聲音沙啞，甚至無法發出聲音等情況。再者，若神經傳導出了問題，也可能使聲帶無法閉合，造成喝水容易嗆到、咳嗽的現象，也存在呼吸喘，甚至窒息等殃及生命安全的疑慮，由此可見，神經保護不容忽視，神經探測器的使用能輔助探查神經位置，提升手術的便利與安全性，大幅減低傷害神經的機率，並能縮短一半以上手術時間。

他補充提到，過去術中止血是一邊止血一邊向內剝離組織，若遇到血管流血或是阻擋到通道，需要在血管兩端用線綁起來做結紥，現在可以使用能量器械取代綁血管的步驟，不僅縮短很多手術時間，也能減少80至90%的出血量。拜醫療進步所賜，目前有許多新科技可以大幅減少手術的各式風險，劉耿僚呼籲民眾若發現甲狀腺有狀況時不需過度擔心，應積極尋求專科醫師診治。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57253

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