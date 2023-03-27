商研院率中小企業組團赴日考察　促台日雙方合作商機

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本團共計25家北中南部國內優質企業董事長、總經理或二代經營者共同參與，其中涵蓋零售、餐飲、紡織成衣、生技、物流、製造、百貨、通路、健康等產業，包括新光三越百貨、京典衛浴、千葉火鍋、Q Burger饗樂餐飲、志邦企業、哈卡鞋業等知名廠商。
許添財提到，商研院在疫情前曾連續幾年組團前往日本考察觀摩日新月異的商業科技與商業模式，如今更發現日本在疫情期間為了因應被突如其來的疫情所改變的各種生活方式與消費行為，反而結合數位與網路的科技演化，進而加速了企業經營與產銷模式的革新。不只AIOT、5G、跨域平台整合服務與Web 3.0元宇宙的應用展現了市場結構新貌，更讓消費者體驗能感受到日本「精緻」文化為特色的產品與服務正往「極致」邁進。
睽違三年，商研院再次展開「日本標竿企業經營模式考察團」，期望台灣的中小企業也能趕上世界數位革命潮流，從建立跨國企業的策略夥伴為起步，進而連結國際商機。商研院指出，「日本標竿企業經營模式考察團」擁有三大優勢，包括考察日本企業經營模式、洞察日本市場商機，及觀摩日本成功行銷案例。此外，也參訪體驗地下疏洪道奇觀《龍Q館》、進出口貿易專家《柳生商會》，更特別安排前往針對商務客的《Panasonic商業解決方案展覽館》，搶先體驗最先進的科技整合技術，創造未來全新商機的藍圖。
院長王建彬則表示，近年來新科技突破了很多新的營運模式，透過新科技新模式可強化台灣經營者五大面向，包括促進台日兩國雙方合作、協助台灣品牌在日本市場落地並深耕、把日本優質產品引進國內市場、觀摩新科技時代日本公司如何成功轉型與突破、進而開拓全球市場等，希望藉由考察團成功協助國內企業提升獲利、業績成長、強化市占率