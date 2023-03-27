賴瑞隆首場與民座談會 明孝里林浤澤邀500里民熱情參與
民進黨立委初選登記3月24日才剛截止，面對2024大選，立委賴瑞隆隨即啟動「與民座談會」；首場座談會即結合前鎮區明孝里新科里長林浤澤舉行，現場參加人數高達500位，除展現里民們對里內事務的關心，也肯定優質立委賴瑞隆繼續連任。
記者郭凱杰／高雄報導
賴瑞隆首先感謝基層鄉親的熱情參與，於會中向大家報告過去努力的政績，以及未來要持續為鄉親爭取的政策、福利。賴瑞隆也說，前鎮漁港正在改造中，諸多大小事務民情的反映更要用心傾聽，因此首場座談會就選在舊草衙地區、前鎮漁港舉行就是期盼前鎮漁港改造持續帶動地方快速發展。
明孝里長林浤澤表示，受鄉親的寄望有幸當選、回鄉服務，雖然才剛就職滿3個月，但里內的改造工作刻不容緩。因此特別與立委賴瑞隆舉行里民座談會，希望能與鄉親面對面報告工作事項，也能讓大家反映意見，一起關心里內大小事。
賴瑞隆也強調，台灣正面臨內、外政經壓力、中國對台的統戰分化手法、國際局勢的詭譎變化，台灣必須很謹慎小心。尤其，疫情過後，民眾更在乎的經濟、民生議題，都在在顯示基層期盼的心聲，未來，會勤走地方、傾聽民意，繼續為高雄建設、守護台灣。