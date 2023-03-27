臺中果菜冷鏈配銷中心工程上樑 為轉型現代化跨大步

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副市長王育敏擔任上樑主祭，立委楊瓊瓔也親自與會。王副市長表示，推動傳統果市批發市場轉型，確實不容易，但相信在中央與地方統力配合下，台中果菜市場一定能轉型成功，成為中部第一個且是最大的現代化蔬果批發市場，做為全台示範。立委楊瓊瓔推崇莊乃慧是女中豪傑，秉持要做就要做到最好，硬是帶領老舊市場轉型，相當不容易。
農業局表示，本次新建工程由行政院農業委員會農糧署補助約4成的工程經費，其餘經費由台中果菜運銷公司自籌配合辦理。中央補助第1期新建冷鏈供應工程5,940萬元，解決場內冷藏庫不足，缺乏集貨、分級包裝場等窘境；第1期冷鏈供應工程去年8月動工，規劃興建冷藏庫約430坪、蔬果集貨包裝場100坪等設備，目前執行率近60%，工程進度持續推動中。
此外，第2期冷鏈配銷改善工程，規劃增建低溫處理供貨區160坪(含冷藏庫44坪)、低溫截切分級包裝場527坪(含原1期冷鏈工程100坪、2層122坪、低溫截切處理區255坪及冷藏庫50坪)、農藥殘留檢驗中心30坪等作業場域，除提升全市蔬果品質及穩定農產品供應量外，也提供農產品低溫挑揀、截切、分裝等處理客製化供貨服務，未來將結合全市校園午餐供應食材及觀光旅遊模式，轉型成為中部第一個大型現代化農產品批發市場。
農業局提到，台中果菜批發市場第2期冷鏈配銷改善工程，工程經費預估1億4,850萬元，目前已積極向中央申請補助8,250萬元，市府及台中果菜運銷股份有限公司自籌配合款6,600萬元，市府以實際行動落實對承銷人與供應人的照顧與協助，並強化在地農產服務的階段性建設，進而達成多元營銷的服務目標，以提高農產附加價值，維持中部地區蔬果供應穩定及農產推廣調節正常。