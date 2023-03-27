「春雨」再持續2週？未來2波雨彈炸全台 降雨熱區一次看
上週末台灣終於降下第一波春雨，而據目前最新天氣預報資料來看，下波春雨將在週四（3/30）接力報到、第三波則是在清明連假後期的4/5出現，對此氣象專家賈新興指出，長期的觀察資料來看，春雨的現象有望延續到4/14前後，後續一直到5月中旬，可能都是不利降雨的環境，提醒民眾要節約用水，珍惜水資源。
記者張志浩/綜合報導
賈新興提及，本週全台都有降雨機率，週一至週三（3/27至3/29）降雨大多集中在東北風迎風面的北部、東北部，週四和週五（3/30至3/31）兩天華南雲雨區東移，較多水氣移入台灣，屆時將是「全台有雨」，尤其台中以北和嘉義、台南、高雄、局部地區雨勢較大，民眾也要多留意雷擊和強陣風。
賈新興接著說，週六至下週一（4/1至4/3）水氣減少，以午後山區有局部短暫雨為主，不過下週二午後起（4/4），南投以北開始有局部短暫雨，下週三（4/5）鋒面報到，第三波春雨將影響全台，特別要注意台南沿海局部地區雨勢較大。
賈新興指出，以目前台灣周遭的大環境，3月底一直到4/14前後，降雨的條件都還算符合，因此推估今年的春雨有望再延續2週，但春雨結束後一直到5/20，長期天氣資料來看，形成降雨的條件較為鬆散，因此在目前水資源相對匱乏的情況下，提醒民眾要珍惜水資源，等待梅雨季的到來。