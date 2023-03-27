新住民進入家事服務管理中心　薪水三級跳

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黃琴表示剛開始到民宿工作，月薪不到1萬，逐漸嫻熟後慢慢打響招牌，如今月入超過5萬，每天工作8小時，周休2日，自行分配工作時間，能騰出手照顧孩子，110年更因優秀表現被家事中心聘為講師。
宜蘭縣政府自102年成立家事服務管理中心至今，已培訓數百位專業的幸福管家，縣府持續地推動該項計畫，提供縣內新住民、獨立負擔家計者、二度就業婦女及中高齡者等參加專業管家培訓課程，取得結業證書，提升就業競爭力，並投入就業市場。家事服務管理中心的培訓及就業媒合，讓許多經濟弱勢家庭者充實職業技能，開創新事業新人生，締造了一篇篇翻轉命運的感人故事，宜蘭縣政府今(112)年也獲得行政院第21屆金馨獎「性別平等故事獎」的肯定，行政院除肯定縣府此項政策，也深深為管家黃琴奮鬥的故事感動，管家黃琴從台下的學員成為能獨當一面之優秀管家，還能授課傳承管家實作經驗，這段路，她僅花了3年，希望她的故事可以鼓勵更多的人，勇敢為自己開創不一樣的職涯，成就自主及自信的人生。
縣長林姿妙表示，縣府的家事服務管理中心開發業主及媒合就業，讓擁有專業優勢的幸福管家，能在工作上發揮效率及提供優質服務，並使業主得到居家環境舒適的幸福感，這項政策目標著實創造了三贏的局面！今年的家事服務員職前訓練第1梯次目前正在招生中，歡迎民眾加入專業「幸福管家」的行列；若需專業管家提供服務，可逕洽【宜蘭縣家事服務管理中心】，洽詢專線：03-9590060、0905-181655。