全力推展城市外交　愛丁堡議長戴伊期待未來再到高雄旅遊

我是廣告 請繼續往下閱讀
愛丁堡戴伊議長訪團抵台後旋即展開訪問行程，應高雄市政府邀請，特地先行南下高雄停留兩日，以實際行動表達愛丁堡市與高雄的好交情。由市府安排兩日多元行程，讓外賓深度體驗港都多元魅力！25日戴伊在拜會高雄市長陳其邁後，雙方交換合作意向信，戴伊更走訪英國領事館、高雄市立圖書館總館、衛武營國家藝術文化中心等文史藝術景點；搭乘文化遊艇、乘坐輕軌逛駁二，赴美濃品嚐客家料理及體驗紙傘製作，從產業建設、歷史文化及美食等面向認識高雄。
戴伊抵達高雄的第一個行程參訪打狗英國領事館，便在園區內馬雅各醫生行醫的蠟像前，見證百年前高雄與愛丁堡的歷史淵源。馬雅各醫生畢業於愛丁堡大學，而這回愛丁堡訪賓也有兩位為來自愛丁堡大學的代表，更讓訪賓成員對高雄產生親近感。
愛丁堡訪團搭乘輕軌除瞭解高雄在減碳運輸上的政策規劃外，高市府也安排訪問團一行認識高雄港區建設的成果。包括近期興建完工的高雄旅運中心、高雄流行音樂中心，以及高雄市立圖書館總館共構承億文旅的二期文創會館，都展現高雄在觀光及藝文領域的超前規劃與實力。
期間，高市府特別安排訪賓參觀南台灣第一座國家級表演藝術場館「衛武營國家藝術文化中心」；參訪途中戴伊議長一時興起，更坐下來秀了一段鋼琴演奏，氣氛十分熱絡！為讓訪賓深入體驗在地風情特色，也走訪美濃，享受客家菜餚饗宴，更到廣勝興紙傘店鋪，聆聽紙傘老師傅講述技藝傳承的故事，並體驗親手繪製紙傘。