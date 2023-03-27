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推廣台灣之美！中市觀旅局前進馬來西亞

▲觀光推廣會向檳城業者介紹台中。（圖／台中市政府）
▲觀光推廣會向檳城業者介紹台中。（圖／台中市政府）

記者賴正琳／綜合報導

新南向國家已躍居台灣入境市場主流，台中市政府觀光旅遊局3月17至22日參加「2023年馬來西亞吉隆坡旅展（MATTA FAIR）」，推廣台中自然美景、都會風貌、文化特色、雙鐵旅行及穆斯林旅遊環境等，並藉由交通部觀光局於檳城舉行的推介會與當地民眾、業者互動熱絡，旅展期間累積約8,500人次到訪台中攤位，可望創造台中國際觀光新潮流。

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台中市政府觀旅局長陳美秀表示，截至3月19日，馬來西亞入境台灣旅客人次躍居首位，市府看準蓬勃發展的新南向旅遊市場，與台灣觀光代表團共同參展，並與台中市產業故事館發展協會聯手推廣觀光，以台中多樣風貌的觀光資源為號召，搭配轉盤、翻翻牌等互動遊戲及特色好禮，吸引大批民眾觀展，現場氣氛熱絡；有民眾疫情前曾經到訪台中，對風土人情印象深刻，並表示今年將再規劃前來，更有許多民眾靠櫃索取摺頁、詢問旅遊資訊，準備深度旅遊。

陳局長指出，此次市府也與台灣代表團一同拜會當地觀光旅遊協會、旅行社業者、地方政府觀光旅遊部門和媒體等，包括馬來西亞華人旅遊業公會、檳城環球旅遊機構、Golden Destination、信益旅遊有限公司、GTT（golden tour travel）、侒旅遊有限公司、專做穆斯林旅遊的smart travel 神洲國際旅遊有限公司、南和旅行社（新加坡）私人有限公司、長榮及華航馬來西亞分公司、馬來西亞當地最大媒體STAR星報攝影總編輯，並拜會菲律賓旅遊局。

Golden Destination資深總經理張金友表示，台中節慶活動豐富，像是台中國際花毯節、台中國際踩舞嘉年華、爵士音樂節等，一定會帶團前來參加。STAR星報攝影總編輯吳國樑表示，日後要帶團到台中拍攝，讓觀眾透過鏡頭領略台中之美。

觀旅局補充，台中地理位置佳、四季氣候宜人、交通便利、觀光資源多元豐富，包含都會區的台中國家歌劇院、逢甲夜市、草悟道商圈；屯區的霧峰林家宮保地園區、光復新村；山區的谷關溫泉、新社花海、大坑登山步道；海線的高美濕地、大甲鎮瀾宮，還有太陽餅、鳳梨酥、芋頭酥、檸檬蛋糕等名產，得天獨厚的氣候、自然及歷史文化條件，另外，餐飲、旅宿與伴手禮接待能量充足，市府也將積極參與國際觀光推廣活動，使台中成為國際旅客首選目的地。

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