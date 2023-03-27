探訪移工宿舍　「巡、倒、清、刷」防範登革熱

為了有效預防登革熱，高雄市政府勞工局會同衛生局加強移工宿舍環境衛生巡檢，今年起已針對楠梓、岡山、大寮、前鎮區等地共9處大型移工宿舍進行巡檢，並同步以文宣向移工朋友宣導如何預防登革熱。勞工局表示，巡檢的重點包括積水容器與髒亂點的清除，且應時常保持浴廁、陽台與低窪處所的乾燥、避免積水，尤其要讓移工朋友加強居住環境的「巡、倒、清、刷」，並認識傳染途徑與相關的症狀，不讓病媒蚊有孳生的機會，共同來預防登革熱。
記者賴正琳／綜合報導
高雄市政府勞工局指出，因移工朋友的語言與生活習慣及文化差異，可能對登革熱的防治較不熟悉，藉由宿舍巡檢時，輔以衛生疾管單位的文宣加強宣導，如宿舍的水盆或水桶，這些積水容器若有盛水未倒，或戶外容器有未倒置的情形，就有可能孳生孑孓，且斑蚊卵會附著在容器內壁，因此，也要定期將容器內壁刷洗乾淨，當發現有頭痛、發燒、後眼窩痛、紅疹、骨骼關節肌肉痛的症狀時，務必及時就醫。也責成仲介業者、宿舍管理人及雇主等，應督導協助移工朋友養成「巡、倒、清、刷」的良好習慣，徹底清除環境病媒蚊孳生源。
高雄市政府勞工局也提醒，在開放國門引進東南亞移工及國際間往來日益頻繁的趨勢下，高雄市做為國際性港都，登革熱等蟲媒傳染病境外移入之風險可能隨之增加，呼籲仲介業者、宿舍管理人及雇主等應配合登革熱防疫政策，於東南亞移工入境本國後進行登革熱快篩，如有發燒、頭痛、後眼窩痛等疑似登革熱症狀，應立即至指定醫療院所進行篩檢，並通報衛生單位；如有移工確診，應即落實宿舍防疫隔離與移工健康照護，加強環境清消立刻阻絕登革熱傳播，共同維護職場與生活環境的健康與安全。