經濟增長回不去！台商外企撤離　中國官員嘆：需面對現實

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但昔日鋒芒隨著全球經濟前景轉弱及中美經濟對峙越來越劇烈，不斷有台商跟外資工廠撤離，貿易訂單大幅縮減，導致該地區的經濟一蹶不振。報導指出，部分企業的時薪砍了三分之一，連豐厚的簽約獎金也被取消，昆山台商的工資也從1年前的時薪25人民幣，降至19 人民幣以下。許多工廠不再支付高達 1萬人民幣的簽約獎金。
另外也有許多工廠開始拒絕聘用年紀稍長的工人，例如「某蘋果代工廠」已經將工人年齡限制在40歲以下，比1年前降低5歲。
與此同時，昆山地區的物流運輸業務也大幅度萎縮，報導指出，一名與富士康和和碩合作的昆山物流集團高姓老闆（James Gao）透露，今年第一季的出貨量比去年同期下降了至少三分之一，「我們的司機曾經在上海港找不到停車位，現在停車場有一半都空了。」
這名老闆坦言，因為地緣政治緊張局勢，促使他們進行多元化佈局，現在以服務西方消費電子品牌的台廠客戶中，已經開始將部分訂單挪到越南和印度的工廠。「如果過去一家昆山工廠能從蘋果或戴爾那裡拿到100億美元的訂單，現在大約拿到80億美元，剩下都去越南了。」
當地一名官員表示，在不斷變化的經濟環境下，我們需要對外國投資和貿易預測更加貼近現實，「（經濟）快速增長的日子一去不復返了。」
恆生銀行中國首席經濟學家王丹（Dan Wang，音譯）表示，江蘇昆山的崛起歸功於台灣製造商湧入，隨著台商撤離，當地增長將更為疲弱。