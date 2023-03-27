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NBA／Green關鍵失誤！勇士96:99慘遭灰狼逆轉　3連勝終止

▲金州勇士隊前鋒Draymond Green今日對上明尼蘇達灰狼隊，最後關頭發生要命掉球失誤斷送勝利，最終96:99輸給灰狼終止3連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士隊前鋒Draymond Green今日對上明尼蘇達灰狼隊，最後關頭發生要命掉球失誤斷送勝利，最終96:99輸給灰狼終止3連勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士今(27)日在主場面對明尼蘇達灰狼，這場比賽的勝負影響著西區排名，勇士隊本有機會拿下，但最後關頭的2次要命失誤，讓他們斷送勝利，終場以96:99輸給灰狼，終止近期3連勝。

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在今年的交易截止日(2/10)前，勇士和活塞、老鷹及拓荒者完成四方交易，灣區方面的操作可以簡化為隊將榜眼中鋒James Wiseman送到活塞，帶回曾經在2022年幫助他們奪得總冠軍的重要功臣Payton。而今天是後者本季首次代表勇士出戰。

此役兩隊互有領先，不過皆未能長時間保有優勢，進入到末節最後3分鐘，Klay Thompson的三分球讓勇士反超1分，之後Kevon Looney兩罰一中，主場軍領先2分。

之後灰狼中鋒Karl-Anthony Towns命中三分球，客隊反超，但接著Jordan Poole也投進高難度三分，讓勇士再度超前。接著勇士故意犯規Rudy Gobert，他兩罰一中，球隊仍領先1分，灰狼球員後續試圖犯規，Draymond Green急著倒傳、結果發生要命掉球失誤，讓Towns在反擊中投進超前三分。

之後勇士喊出暫停佈置戰術反攻，但Poole傳球時又發生失誤，球權轉換到灰狼這邊，Jaden McDaniels兩罰一中，客隊領先3分。但勇士最後一攻，Curry出手未能投進，球隊遺憾輸球。

在這場低比分的賽事中，「浪花兄弟」遭到限制，Stephen Curry總計23投8中，只有得到20分，但有9次助攻和6籃板；Klay Thompson全場17投5中，僅15分進帳。Poole拿到全隊最高的27分。今天剛回歸的Payton上場15分鐘，得到9分。

灰狼6人得分上雙，Towns得到了14分，最後關頭兩記三分球，價值連城；Gobert得到10分18籃板，Anthony Edwards斬獲13分。替補悍將N.Reid攻下23分。

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