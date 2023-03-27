中美洲友邦咖啡可可考察團再出發　助業者開拓商機

中美洲咖啡品質優良，一向深受台灣消費者的喜愛。近年來中美洲經貿辦事處不斷努力推動台灣咖啡進口業者與友邦進行直接貿易，並在台灣深入促銷推廣，中美洲咖啡進口量也因此持續增加，市場佔有率及消費評價更連年均穩定地成長。尤其瓜地馬拉的咖啡在台市佔率已達10-12%，是台灣第四大咖啡進口國。
廖鴻達表示，2017年以來瓜國咖啡進口量每年都在成長，雖然近幾年受天災及國際咖啡價格上漲影響，瓜國咖啡產量減少、價格上升，但台灣對瓜國咖啡的需求卻不減反增，已成為瓜國咖啡的第9大出口國，顯示瓜地馬拉咖啡已讓台灣民眾建立品牌忠誠度，也願意花更高的價格，享受瓜地馬拉更高品質的咖啡。此次組團前往瓜地馬拉採購，不僅確保及鞏固台灣進口商瓜國咖啡供應來源，更有助於雙方建立直接、有效的合作模式，引進更多瓜國不同產區、不同風味的咖啡，讓台灣咖啡市場有更多元的優質品項。
此外，貝里斯與瓜地馬拉也是全球生產精品可可最佳國家之一，因馬雅文化因素、地理及氣候條件及有機栽種方式等多重優勢，生產的可可風味具有獨特果香及木頭風味特色，深獲國際市場青睞，品質更屢獲國際評選佳績。這次考察團也將前往參觀當地可可莊園，實地了解相關作物種植及後製處理等細節。目前台灣對中美洲友邦可可豆進口享零關稅優惠，在此利基下同時運用台商食品加工技術及設備，共同行銷可可及巧克力商品至國際市場，將是未來一大亮點。
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