雙北房價高到買不起！「這區」反成最大贏家 2年漲快4成
雙北地區的高房價讓不少人卻步，因此鄰近北市的其它住宅成了購屋族的熱門選擇，其中桃園機場捷運周遭的住宅，近年就成為北部「尚可負擔的捷運宅」，據樂屋網統計，近2年桃園機場捷運周遭住宅價格發現，坐落於青埔的A17領航站周遭大樓與華廈價格成長最多，讓青埔成為桃園機場捷運通車6年來的最大贏家。
記者張志浩/綜合報導
樂屋網調研中心經理洪安怡指出，A17領航站坐落於高鐵桃園車站特定區，也就是俗稱的青埔地區，緊鄰A18桃園高鐵站，擁高鐵、桃捷雙鐵優勢，北往台北，南至新竹都可劃入「高鐵一日生活圈」。雖然一度歷經房價下修，但隨著百貨、飯店、影城、水族館等重大建設逐步開花結果，吸引許多人潮消費，當地房價也明顯反彈回升。
此外，隨著國內防疫措施逐步鬆綁，桃園機場捷運的旅運人次也逐漸回升。據桃捷公司統計，桃捷去年初旅運量每月僅100萬人次，但今年初旅運量呈翻倍成長，今年1月出站有214萬人次，2月出站也有209萬人次。旅客逐漸回流，周遭住宅行情同樣看俏，近2年桃捷全線站點周遭的大樓與華廈中，A17領航站漲幅達3成7最高，其次為A2三重站和A7體育大學站，漲幅分別為2成和1成8。
洪安怡說，A2三重站是除了台北車站外，桃捷唯一與北捷重疊的站點，出口也在同一處，雙捷運交會的魅力，也讓三重站周遭房市受到矚目。A7體育大學站雖位處桃園市，但緊鄰新北林口，搭乘桃捷僅25分鐘可抵達台北車站，不少鄰近城鎮的買方跨區至此購屋，新建案已上看4字頭。
洪安怡提及，「脫北者」外溢購屋的行為，帶動衛星城市房價起飛，不過目前房市趨冷，部分「房價衝過頭」的區域，有可能進行短期盤整，建議入場前還是要先觀察，多查詢鄰近確保自身需求並衡量資金狀況，切莫追高，才能買到一間合適的住家。