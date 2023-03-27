改編真實案件！《離惡那麼近》作者親談惡的形塑

作者楊青霞擔任多年國會助理，她自陳小說靈感來自過往經手案件，在這些個案中，家屬曾經的無助眼神，以及流下過的失望淚水，她一刻都不曾忘記。除了法制或制度面的根本問題，其實更多時候，只是某些微小的忽略、漠視或不作為，甚至毫不經心的彎繞取巧，就會堆疊出意想不到的惡。
在與官僚、學校周旋的過程中，楊青霞曾經面對各種盤根錯節的結構性反撲，心中越是急切，就越感覺無力，這種近乎失重的無力感，也讓她發覺事件背後其實有著更深層、更核心的問題：從校園輔導機制的殘缺、親師教養責任的退讓、檢警的過勞、員警勤務的荒謬、績效制度的扭曲，到媒體的淺碟輕浮等，交錯環繞，使得某些失誤恰好在縫隙中串連併接，最終形成傷害。
「這部小說的緣起對我而言很沉重，」楊青霞說，「家屬失去至親的痛楚，從來都很肉身，一點都不抽象。」於是她反覆思索，想用故事告訴人們，看著都是好人的自己，究竟如何參與了惡的形塑。
故事中有奮勇擒賊的員警、機智英明的檢察官，卻意外聯手害死失業男；顧家的暖男教練，被控性侵球員；電視名嘴傳出家暴，間接導致校園霸凌，還有立委的女兒牽扯其中。楊青霞想凸顯的是，故事中的人物，都不是想像中的壞人，但卻與惡如此接近。
一路走來，楊青霞慶幸自己並不孤單，縱然只能是個半吊子的唐吉軻德，卻仍能感受溫暖的力量，許多的個人或團體還在持續努力面向問題、尋求解方，即使望不見終點，進程也不完全盡如人意。但是令人黯然的是，真實的事件裡，都沒有 happy ending。
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