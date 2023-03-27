台灣人才永續行動論壇　行政院：延攬外籍生、移工

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鄭副院長指出，面對全球通膨、俄烏戰爭、氣候變遷及疫後經濟復甦等各項挑戰，許多國家已紛紛推動能源、數位及淨零轉型等工作，並爭相競逐資金、技術及人才等資源，而台灣與日本及韓國同樣面臨少子女化及高齡化的隱憂，為了補足人力缺口，如何吸引世界各國優秀人才來臺工作，已成為當務之急。
有鑑於此，鄭副院長表示，台灣自2018年起實施「外國專業人才延攬及僱用法」，截至今（2023）年2月底，已核發6,880張「就業金卡」，而目前在台工作的外國專業人才約有5萬名，主要從事高科技、半導體、離岸風電、金融、文化、教育及藝術等領域。而為了提供更完善的服務，政府也成立跨部會的「投資台灣事務所」，提供招商與投資審查一條鞭服務，也希望未來能夠成立更多專責窗口，協助解決外國專業人才在台生活、子女求學等問題，以提供更友善的國際人才落地服務。
針對移工部分，鄭副院長表示，目前在台移工已逾72萬人，為使擁有成熟技術的移工能夠順利留在台灣工作，政府於去年4月起實施「移工留才久用方案」，開放在台連續工作累計達6年以上，具一定技術且符合薪資條件的移工，可由雇主申請為中階技術人力留用，目前已有超過4千名資深移工轉任中階技術人力，希望人數能夠持續增加。
鄭副院長進一步指出，過去受限國內法令規定，導致移工在臺灣經過訓練，成為成熟的藍領技術移工後，即因工作已達一定年限，必須離開台灣，轉往鄰近日、韓等國，造成國內製造業、營造業及漁業等3K（骯髒、辛苦、危險）產業，甚至農業及長期照顧產業都面臨缺工危機。為使移工人力運用更具彈性，政府正持續檢討相關政策中。
鄭副院長表示，由於通膨等因素，造成營造業工料雙漲及雙缺等問題，也連帶推升台灣房地產價格，政府會審慎研議營造業呼籲放寬引進移工門檻一事，希望能夠解決缺工問題；此外，政府也相當重視農業缺工問題，同時為解決旅宿業缺工問題，政府也已規劃從疫後特別預算，發放旅宿業者增僱服務人員獎助金，凡新增聘僱人員資格及薪資條件符合規定，獎助每位每月5千元，最長1年。
另一方面，鄭副院長指出，政府也推動「強化優秀僑外生留台工作行動計畫」、「新南向人才培育推動計畫」及「產學攜手合作計畫」等3項計畫，成為補充台灣人力缺口的重要來源，未來也會持續擴大辦理。其中，在僑外生留用方面，「移工留才久用方案」也納入符合一定資格的僑外生，讓他們在台畢業後能夠繼續留用，目前獲得聘僱許可的僑外生超過1.3萬人，並有部分僑外生投入我國車用電子及工具機、車輛製造等產業。
鄭副院長表示，針對外界關心女性、中高齡者及青年就業等問題，政府已積極從法制及預算面著手，包括：提高育兒津貼及托育補助金額等社福措施，減輕育嬰家庭負擔，以促進女性勞動力參與率；制定「中高齡者及高齡者就業促進法」，提升高齡者人力運用與社會連結，促進職場世代交流共融與合作；以及給予年輕人最大的支持，希望解決青年族群低薪、貧窮等問題。鄭副院長強調，人才即國力，而青年是台灣人才地圖改變的重要開始，希望透過今日論壇能夠集思廣益，讓台灣的人才地圖變成彩色。
鄭副院長致詞結束後，隨即與天下雜誌董事長吳迎春及30位來自人才生態圈與倡議企業的嘉賓齊聚舞臺上，一同高喊「TALENT, in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟」口號並合影留念。