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台捷經貿交流頻繁　王美花：未來將強化與民主國合作關係

▲針對台宏斷交、台捷經貿互動頻繁，經濟部長王美花今（27）日指出，未來將持續強化與民主國家實質的合作關係。（圖／記者鄭妤安攝）
▲針對台宏斷交、台捷經貿互動頻繁，經濟部長王美花今（27）日指出，未來將持續強化與民主國家實質的合作關係。（圖／記者鄭妤安攝）

記者鄭妤安／台北報導

針對台宏斷交、台捷經貿互動頻繁，經濟部長王美花今（27）日指出，台灣仍可在經貿、文化等議題上，與友善國家交流，未來也將持續強化與民主國家實質的合作關係，最近廠商也會增加捷克電動車產業的投資，半導體的部分，也有設計相關的課程、獎學金，以及研發合作等，這些都是可與捷克相互合作的領域。

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台灣與宏都拉斯斷交，台灣邦交國剩13個，近日，捷克眾議院議長艾達莫娃，率逾百人訪台，針對台灣外交關係，經濟部長王美花今日出席「第18屆台捷（克）經濟合作會議」，會後受訪表示，我國仍可與友善國家做相關合作，特別在經貿、文化等，都是可以相互交流的領域，未來將強化與民主國家實質的合作關係。

她說，兩國在經濟上已有多年合作，台灣因捷克的地理位置、工業發展情形、人才等，過往已有ICT廠商在捷克佈局，如今全球情勢影響下，企業都在進行供應鏈的重新佈局，因此，無論是在半導體、資通訊、電動車等，台灣皆為捷克認定的理想合作夥伴，台灣也會持續思考如何加強在上述產業上的合作。

最近廠商也會增加捷克電動車產業的投資，半導體的部分，政府也有設計相關的課程、獎學金，以及研發合作等，這些都是可與捷克相互交流、合作的領域。

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