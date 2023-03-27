鼓山魚市場四月超精采　好吃好玩齊登場

為迎接高雄演唱會熱潮，有最美魚市場之稱的「鼓山魚市場」即日起至4/16的每週六日特別推出「酒肉朋魷 Party all night」活動，憑高雄任一場演唱會票根及鼓山魚市場館內不限金額消費，即可至津漁聚物所免費兌換限量燒烤魷魚及啤酒各一份；另有平日限定99元台啤無限暢飲活動 。此外，四月份也規劃兒童節連假限定主題活動、風格市集等，讓民眾可以在週末看表演、吃美食、吹海風、放輕鬆。
記者陳美嘉／高雄報導
鼓山魚市場四月推出系列活動，包含 「懷舊復古園遊會 彈珠公賣局」4/01-4/05 11:30-20:30，有台灣道地夜市遊戲-懷舊彈珠台，還有豐富的獎品等你來拿。「乖乖站好！123木頭人！」4/03-4/04 (15:00/16:00），憑全館累積消費滿100元(含以上)，即可參加，邀請超人氣兒童天王-乖乖當活動關主，復刻魷魚遊戲經典場面，搭配水槍射擊，讓大朋友小朋友體驗經典刺激的兒時回憶，前三名還可獲得乖乖限量好禮及完賽貼紙。
「草食百老匯-動物派對市集」4/08 15:00~20:00，邀請素食指標市集品牌-草食百老匯主辦動物派對市集，全場域攤位皆為素食特色餐點，同步提倡環保意念，讓素食變的更平易近人，使用環保餐具更享有專屬優惠喔。「交個椪友吧！椪糖DIY」4/15-4/16 13:00～17:00 “椪糖”是長輩們最懷念的古早味之一，近年也因復古風潮再次爆紅，現場也提供民眾親手製作椪糖，傳承台灣古早味文化。
「好識集-質感選物日」4/22-4/23 11:00~20:00 最CHILL的港岸市集，結集多家質感攤商及輕食小點，好吃好逛。「出動吧！小小波麗士！」4/30 14:30~16:30，小小警察體驗營，藉由豐富的體驗活動， 學習生活小知識，激發孩子對未來的無限淺能。現場亦有準備可愛小巧的警察制服提供參與活動的小朋友穿著。