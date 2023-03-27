連假出國爽開漫遊！中華日韓最低49元、台哥大吃到飽89元

我是廣告 請繼續往下閱讀
「日本、韓國超值型」漫遊上網方案：日本8天5GB優惠價488元，1天最低平均只要61元起；韓國8天5GB優惠價388元，平均1天只要49元起，但如果想要原門號日租吃到飽日本一天要298元。泰國和越南平均1天只要10元起的輕量型漫遊方案；新馬泰越印柬同步推出可跨國使用的海量型方案30天20GB上網量優惠價688元，1天只要23元起，一次申辦可暢遊東南亞6國。中港澳三地通用方案，海量型方案30天15GB上網量優惠價588元，每天20元起，輕鬆滿足商務洽公、聯繫親友需求，免翻牆使用最方便！
📍台灣大哥大
因應四月即將到來的五天清明連假，台灣大祭出價格優惠的預付卡漫遊通：韓國上網吃到飽5日原價799元，56折特惠價445元，平均1天只需89元；日本上網吃到飽原價599元，8折特惠價479元，平均1日95.8元。同時，既有預付卡用戶只要透過台灣大客服App，即可儲值預付卡漫遊通。網外用戶則需親自攜帶雙證件，到台灣大實體門市申辦預付卡漫遊通服務。
月租型用戶申辦原門號國際漫遊，到日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓等國，原號漫遊上網吃到飽，每日199元，期限最短4天，最長可到30天。原號漫遊也可申辦輕量型方案，15天2GB只要349元，平均1日23.25元。
📍遠傳電信
針對國人偏好的旅遊熱門國家日本、韓國，以及泰國清邁、菲律賓長灘島、印尼巴厘島、新加坡聖淘沙等熱門東南亞旅遊景點，原號漫遊上網吃到飽一天只要99元起、出國上網卡「遠遊卡」日、韓6日上網，每日平均也只要83元起。即日起～4/30間，只要申辦遠傳漫遊上網或購買遠遊卡，就有機會抽中iPhone 14。