蘿莉塔還沒嫁？爆婚前協議卡關 「1條款」被殺價她氣炸
女星蘿莉塔去年底被交往4年的演員老公戴偉智求婚，兩人傳出好消息後，蘿莉塔2月就在臉書曬出驗孕棒宣布自己懷孕，再度爆出喜事，讓粉絲們又驚又喜，但目前這對準爸媽尚未登記結婚，也還沒同居，蘿莉塔透露最大主因是婚前協議還沒達到共識。
記者賴禹妡/台北報導
根據《聯合新聞網》報導，蘿莉塔透露，雖然現在懷有身孕，但和戴偉智還沒登記結婚及同居，最大主因是對婚前協議還未達到共識，因為她在婚前協議中增加了「外遇的一方須賠償300萬」的條款，男方卻和她殺價「可不可以賠200萬就好」，讓她當場氣炸。
蘿莉塔直言，在這個婚前協議中，男方開出的條件，她都覺得沒問題，但唯一提出的要求就是增加外遇條款，只要被抓到偷吃就是要賠300萬，兩人婚後財產分開，任意一方偷吃都要被罰，且她問過律師，300萬是一般行情。
蘿莉塔表示，戴偉智的殺價舉動讓她感到十分不舒服，認為對方不知道是不是已經有這個念頭，才會要砍價，若是她偷吃一樣要被罰300萬，但她就是沒有外遇打算，不過，蘿莉塔也透露，兩人因為此事起爭執後，老公有將態度放軟求和，目前婚前協議仍在協調中，此事攸關夫妻兩人權益，她希望能在女兒出生前就處理好。