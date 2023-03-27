法人：台股Q2走震盪區間行情 看好AI題材、內需消費
第一季全球通膨數據迎來降溫，但聯準會官員鷹派言論、矽谷銀行倒閉事件及瑞士信貸債務危機等負面消息，讓金融市場波瀾再起。有專家指出，市場對於「利率即將見頂」預期有充分共識，利空逐步消化，美國可能發生經濟軟著陸，樂觀看待第二季將走區間行情，且利率見頂，接下來企業營運及信用基本面為觀察重點。台股部分研判大盤區間震盪機會大，個股反而有表現空間。
記者許家禎／台北報導
瀚亞投信投資長林如惠表示，美國聯準會3月宣布升息一碼，基準利率推升至4.75%~5%，達到2007年9月以來最高水準。債券因殖利率彈升，價值逐漸浮現，加上市場雜音與升息近尾聲，優先看好投資等級債及新興市場債；股市方面則相對看好亞洲國家，以印度、日本、台股為佳，建議挑選具獲利成長的公司，例如：高利率環境下營收持續創高的產業，或受通膨影響較小或具成本轉嫁能力的企業。
股市方面，觀察科技產業庫存調整幾乎完成；再者，預期距離2023年終端利率不遠矣，縱然升息效應對景氣基本面的影響開始顯現，但對評價面影響也在逐漸降低。一旦聯準會停止升息，而後股市表現會較佳，假設經濟不要陷入衰退，股市行情及反彈將更強勁。
展望台股，瀚亞投信台股投資總監劉博玄表示，景氣處於相對低檔，第二季即將落底，下半年可望緩步向上，研判大盤區間震盪機會大，個股反而有表現空間。選股方向則看好ChatGPT 升級、微軟Copilot新服務帶動的AI概念題材，包括GPU、AI伺服器、資料中心、伺服器族群、泛IP（含特殊應用積體電路ASIC）等科技相關類股。
再者， 隨著政府防疫措施放寬輔以政策刺激，台灣內需消費轉佳，經濟支撐將由外銷轉內需，劉博玄建議關注零售百貨、餐飲、飯店、觀光等類股，考量復甦力道強勁，且股價只要拉回，投資人可趁勢進場布局。