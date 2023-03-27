禹英禑翻版！自閉症音樂家組團、星光音樂會30日登場

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「非常音樂家樂團」是由一群星兒音樂家組成的表演團體，成立宗旨是希望能讓具有音樂天賦的星兒們，發揮所長、找到舞台；非常音樂家將有經紀人為星兒安排各種公開演出，演出收入用於支持組織營運，而組織營運目標，則是讓這些非常音樂家們，有固定場地上班和團練，並有持續穩定的演出機會，找到發光發熱的舞台。
目前該樂團由王榮堅擔任首席音樂家，加上擅長鋼琴的莊天岳，以及打擊樂見長的丁唯諺3人組成。
「非常音樂家樂團」指出，在國內身障音樂界小有名氣的王榮堅，過去曾得過萬海航運慈善大賽第1名，以及北富銀才藝大賽第1名，更曾遠赴維也納及紐約，參加國際身心障礙鋼琴大賽，獲得國際盃總亞軍，並受邀到莫斯科及日本，參加才藝大賽演出，皆獲得國際上高度肯定；除了鋼琴，王榮堅對許多樂器，如小提琴、二胡、單簧管都能拉上幾曲，他也是國內知名「極光打擊樂團」木琴首席，由於他在音樂上表現傑出、琴藝精湛，被譽為「星兒界的周杰倫」。
王榮堅1999年出生於美國，是個早產兒也是自閉症患者，6歲正式習琴，去年剛從實踐大學音樂系畢業，他在校主修鋼琴、副修打擊樂，從小到大各學程都拿市長獎畢業，也是2012年總統教育獎的得主。
「非常音樂家樂團」表示，莊天岳也是自幼展現出超級好音感的自閉兒，1997年得到生平第一次殘障鋼琴大賽二獎，並曾跟著鋼琴老師到日本京都大學演講演出，也4次獲邀於國家演奏廳演出，2007年實踐大學破例讓莊天岳成為音樂系旁聽生。
在音樂獎項上，莊天岳先後獲得2002年身心障礙社青組第1名、2015年日本泛太平鋼琴比賽指定曲銀賞、自選曲金賞，2019年更獲得第23屆身心障礙楷模－金鷹獎。
「非常音樂家樂團」指出，丁唯諺從小喜歡古典樂，學齡前跟外公、作曲家張邦彥，每天沉浸在歌劇及交響樂中，沒有拜師學藝，自然享受在音樂環境裡。小學三年級主動學鋼琴，受到王榮堅啟發，高中參加藝術才能音樂班聯合招生，高一進入光仁中學音樂班就讀，主修打擊、副修鋼琴。目前丁唯諺在家自學，以考大學音樂系為目標，未來希望以表演藝術為志業。
丁唯諺曾於2020年獲得第10屆全國心智障礙者才藝大賽，青少年個人組第1名及最佳台風獎，他也是2021年台灣卓越盃音樂公開賽，馬林巴獨奏高中專業組優等獎得主。
「非常音樂家樂團」去年底成立，30日晚上7點將於中油國光廳舉辦首場大型音樂會，該活動由台北市南鷹扶輪社主辦、中華民國自閉症基金會協辦、非常音樂家樂團主演，同時也邀請古典吉他演奏家劉士堉、長笛演奏家華姵、冷到爆非洲鼓團，共同演出，南鷹扶輪社捐贈225個公益座位，邀請星兒團體及家長入場聆賞。