曝國際訪團皆肯定賴清德 謝佩芬：台灣被認可是重要夥伴
副總統賴清德接任民進黨主席後，率領民進黨持續加深國際交流，近來中央黨部每天都有國際訪團到訪，受到各界關注。民進黨國際部主任謝佩芬告訴《NOWnews今日新聞》記者，各國訪團來台一致關心兩岸關係，期盼利用各自的角度給予台灣支持；她也提到，各國訪團對於賴清德都相當肯定，也進一步尋求更多交流，並沒有所謂「疑賴論」。
記者黃宣尹／台北報導
談到近來國際部的工作重點，以及未來規劃，謝佩芬說，包含美國前白宮國安顧問歐布萊恩、德國自民黨智庫訪團等都接連到訪，民進黨也與日本自民黨進行台日執政黨2+2會談，每天至少都有一、二組外賓到中央黨部交流，有時甚至三組，國際部的同仁近來都呈現高度運轉狀態，深化政黨外交工作。
她觀察，即使訪團來自世界各國，交流的議題並不完全相同，但大家都很關心兩岸關係，也都不約而同詢問「怎麼樣幫助台灣」，期盼利用各自的角度給予台灣支持，也都認可台灣是非常重要的夥伴。
謝佩芬進一步說，各國訪團對於賴清德擔任民進黨主席與準總統候選人都感到肯定，並感到放心，也進一步尋求更多交流的機會，根本沒有在野黨所說的「疑賴論」。
除了國際關係外，謝佩芬也談及日前到訪的韓國正義黨友人。她說，台灣過去跟韓國較少交流，但其實台、韓經濟發展、文化脈絡都很相近，正義黨也堅守進步價值，當時針對同婚、勞工等理念相近議題交流，也是讓人記憶深刻的外交進展。
謝佩芬透露，除了每天都持續有外賓來訪外，國際部也將在月底舉辦高中生國際知識競賽；她說，已經邁入第三屆的知識競賽迴響熱烈，期盼藉此讓高中生接觸國際事務、瞭解國際局勢、深化對台灣的認同。