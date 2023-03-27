桃園托嬰中心虐童罰太輕？社會局：將評估加重裁罰

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黃瓊慧表示，托嬰中心一個多月前爆發虐嬰事件後，這段時間相繼有好幾位家長向她陳情，才發現該機構有多位工作人員對高達12名幼兒施虐，甚至還攻擊幼兒的頭部，把孩子的頭悶在大腿上。每個家長看到監視器畫面無不心疼落淚，市府如果沒有全面擴大調查並對機構以及教保員加重裁罰，市民絕對無法接受。
李宗豪表示，自己也有個1歲半的女兒，看到這些孩子的遭遇真的非常心痛。這樣的托育人員完全不適任，務必要通報衛福部托育系統做不適任托育人員的列管註記！虐童案的預防工作永遠重於善後，社會局如果有充足的人力定期抽查足夠的監視器畫面，或許就不會有這麼多幼兒相繼受害。
許家睿認為，該托嬰中心已明顯違反兒少法之不得虐待兒童規範，社會局應立即完成且公開調查報告、進行罰鍰，並公開相關不適任托育人員及托嬰中心機構名稱及負責人姓名。另該中心疑似長期知情不報，亦應進行裁罰並要求業者立即改善！
王珮毓強調，桃園是出生率最高的城市，收托機構每年平均可以收托5000名幼兒。這些孩子的安全，都掌握在主管機關社會局手中。市府必須負起責任，相關的監督與評鑑機制要公開透明並發揮功能，才能讓家長放心的將孩子送到收托中心。
社會局也於今天發出新聞稿表示，今（112）年2月10日接獲通報後，即命其提供1月9日至2月9日監視攝錄影音畫面，全面檢視活動班級及全體托育人員照顧行為，總計420小時畫面，經托育及法律專家學者研議後，決議針對2名不當照顧人員合計裁罰18萬元、限制不得擔任托育人員，並公布其姓名，托嬰中心管理不當將裁罰20萬元，但社會局將再評估加重裁罰、以示警惕。