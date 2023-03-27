臉書「假投資詐騙」猖獗！林右昌：投資廣告應實施實名制

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國民黨立委王鴻薇質詢，有媒體報導，現在假投資詐騙案猖獗，月損金額達到新台幣1億7500萬元，尤其很多名人被詐騙集團冒名、盜頭像，並於臉書等平台詐騙民眾，甚至財信傳媒董事長謝金河也在臉書發文請求協助，政府到底能做什麼。
林右昌說，要解決投資型詐騙，最重要必須做前端管理，因為到了末端，民眾點進去受騙，警政單位在後面追「永遠追不完」，因此他個人認為，這種投資廣告應該要實名制，社群媒體平台也應該負起責任，登載投資型廣告必須要由本人去申請。
林右昌並指出，臉書（Facebook）母公司Meta、Google、Line等公司也應負起企業責任，在前端把關；他上任內政部長後非常重視這個課題，行政院長陳建仁主持資安會報已作相關裁示，金管會也已邀集Meta、Google來談，會繼續追蹤。
王鴻薇說，警方在查這些案件時，碰到外國公司就沒轍，因為這些公司不提供相關資料，甚至檢察官來要資料，也不一定提供。
林右昌表示，這些跨國企業、社群媒體平台在台灣賺錢，就應該負起社會責任，不能錢它在賺，然後造成台灣社會的不安寧，這是政府很重要的態度，「我也不排除親自拜會業者」，因為這對社會安定影響很大。（編輯：郭無患）1120327