郭台銘今晚啟程赴美　展開12天科技經濟開拓之旅

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郭台銘辦公室指出，郭台銘除了前往華府，拜會重要⼈⼠之外，還將前往美國排名前三⼤的智庫，包括布魯⾦斯學會 (Brookings Institution) 演講；同時將受邀前往⾺⾥蘭⼤學談論⼯業AI、哈佛⼤學醫學院及商學院會⾒兩院院⾧及與該校台灣同學會相關組織舉⾏座談。
另外，郭台銘還接受「⽟⼭協會」的邀請，分別前往華府、舊⾦⼭灣區和洛杉磯分會發表演講，由於「⽟⼭協會」當初由郭台銘共同創⽴、命名「⽟⼭」，具有特殊意義。而這次演講內容包含：國際政治的演變、台灣未來國際政策的定位、經濟和科技 (AI) 產業的演變，與台灣轉型升級的發展等議題。
郭台銘預計在4⽉7⽇返台，接下來並將規劃⼀系列的訪⽇等⾏程。基⾦會指出創辦⼈郭台銘，國際企業經驗豐富，具有48年的經商活動經驗，在全球超過30個經濟發達國家與地區設廠，同時在美國矽⾕⾧住10年，累積與世界科技領袖共同打拼的實戰經驗。因此，對於當前經濟發展所⾯臨的困境、科技迭代發展的快速與變化，與世界局勢的不確定因素，始終憂⼼忡忡。
經過深思熟慮，郭台銘決定啟動「科技經濟開拓之旅」，以美國為⾸站，冀望透過⼀連12天的訪問，建構台美合作策略、強化台灣與世界經濟合作的可能性。此⾏的重要性，不⾔⽽喻。在美期間，有關推動科技與經濟實質的合作關係，內容將涵蓋：科技（OPEN AI）、經濟、醫療和創新科技⼈才培育等領域。
在受邀前往哈佛⼤學與⾺⾥蘭⼤學訪問期間，將深⼊探討有關產學合作模式和創新科技研發等議題。在與「⽟⼭科技協會」等台美社團互動時，將針對⽬前⾼科技產業所⾯臨的困局及其真正結構性問題，研討作為台灣未來產業轉型升級發展的助⼒。
在郭台銘抵達美國的華府⾸站，將與知名智庫布魯⾦斯學會 (Brookings Institution)，進⾏深度交流，共同探討台、美經濟、外交等的發展、機遇和挑戰。郭台銘希望透過這次訪美，把過去四⼗年在美經商、投資所累積的⼈脈及資源整合，轉化為台灣未來在科技、經濟、產業轉型發展與世界合作全⾯接軌的養分。另外，也會藉著與多家企業和知名學術機構的合作，為台灣⽬前⾯臨地緣政治的區域⾵險，提供未來的因應之道。