3月消費者信心連3個月走揚　學者曝升息、漲電與觀光隱憂

我是廣告 請繼續往下閱讀
此次調查購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機、物價水準等六項分項指標全部上升。上升幅度最多的指標是「未來半年國內物價水準」，上升幅度最少的指標則為「未來半年投資股票時機」。從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。
吳大任表示，此次消費信心指數有回升的態勢，尤其是在物價方面，但台灣經濟仍有很大的隱憂，去年第4季，經濟成長衰退，廠商在營收壓力之下，經營困境大，政府選擇在此時退出任何政策，都應將時機點納入考量中，只要是會增加廠商負擔的相關政策，都應慎重。
以此次央行第5度升息來說，他認為，台灣的通膨對經濟影響已逐漸下降，已非今年主要的經濟議題，然而，台灣如今經濟衰退風險不斷在增加，若調漲電價或升息等政策時機點不對，會導致多間廠商倒閉，產生系統性的金融風險。
上述六項指標是否有望在下個月或下半年，往好的方向發展？吳大任認為「不容易」，政府振興內需普發6000元，卻又同時增加家庭及企業支出。2021年，台灣出口樂觀，導致過度投資，有許多企業如今負擔加重，光是利息支出就已快撐不下去，中小企業危機風險不斷在增加中。
此外，他提到，台灣本土市場相對較小，台商主要與歐美大廠合作做製造代工，這是台灣競爭力的展現，全球景氣暢旺，台商會因此受惠，現在景氣不佳，台灣出口也連帶受到打擊，景氣的循環本就有上有下，這是給台商的考驗，如何進行流動性的規劃非常重要。
至於國境開放後，觀光業復甦力道如何？吳大任回應，觀光業在今年帶給台灣的助益可能非常有限，如今因通膨與升息的關係，全球消費能力下降，因此，若在此時幾點花費太多資源去推觀光恐「事倍功半」，應該要先讓民眾「有能力消費」，即使現在的勞動市場呈現穩定，但在消費所得上仍有很高的不確定性。